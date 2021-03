La Commissione europea propone il certificato verde digitale per muoversi in Europa

La Commissione europea propone il Digital Green Certificate per facilitare la libertà di movimento nella Ue durante la pandemia. Un certificato verde digitale che sarà «accessibile e sicuro» per tutti i cittadini europei, non discriminatorio, e conterrà solo le informazioni essenziali.

Si tratta insomma di un pass Covid che permetterà ai cittadini europei di tornare a viaggiare per l’estate fornendo la prova di essere stati vaccinati, o di essere negativi al test anticoronavirus, o di essere guariti dalla Covid.

Il sistema del certificato verde digitale, spiega Bruxelles, è una misura temporanea. Sarà sospeso una volta che l’Organizzazione mondiale della sanità avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale COVID-19.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 17, 2021