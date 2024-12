Farmaci da banco online, Antitrust avvia istruttoria verso Farmasave.it

Possibili pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti sanitari e farmaci dal banco attraverso il sito web. Questa l’ipotesi sulla quale sta lavorando l’Autorità Antitrust che ha avviato un’istruttoria verso Farmasave.it per possibili pratiche scorrette. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni in alcune sedi della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c.

Sotto i riflettori promozione e consegna di farmaci da banco online

L’Antitrust, informa una nota, ha avviato un’istruttoria nei confronti della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c. per possibili pratiche scorrette e aggressive nella promozione, consegna e assistenza post-vendita di parafarmaci e farmaci da banco ordinati sul sito web Farmasave.it.

La società, spiega l’Antitrust, avrebbe pubblicato sul sito Farmasave,it informazioni che sarebbero “non veritiere e fuorvianti” riguardo all’immediata disponibilità dei prodotti offerti in vendita online e i relativi tempi di consegna o spedizione.

Molti consumatori hanno segnalato che i prodotti ordinati non sono arrivati, o sono arrivati in ritardo, o con una consegna sbagliata o incompleta, oppure danneggiati durante il trasporto e già pagati online.

Per l’Antitrust inoltre i consumatori “potrebbero essere stati ostacolati nell’esercizio dei propri diritti nella fase post-vendita, per il carente servizio di assistenza clienti – spiega la nota – In questo modo la società potrebbe aver reso difficile, o in alcuni casi impossibile, esercitare il diritto di ripensamento/recesso oppure ottenere la sostituzione dei prodotti ricevuti, se non corrispondenti a quelli effettivamente ordinati o danneggiati durante il trasporto, o il rimborso in denaro del corrispettivo versato, anche in caso di mancata consegna”.

