Medicinali critici, al Parlamento europeo la nuova proposta sulla carenza di farmaci

Medicinali critici e carenza di farmaci all’attenzione della prossima plenaria del Parlamento europeo. Il prossimo 11 marzo i deputati, in un dibattito con la Commissione, valuteranno una nuova proposta legislativa per affrontare la carenza di medicinali critici, subito dopo la sua adozione da parte della Commissione.

La proposta, si legge nell’anteprima della plenaria, dovrebbe avere l’obiettivo di “contrastare le gravi carenze di medicinali critici e dispositivi medici, ridurre la dipendenza da fornitori esterni per i farmaci e gli ingredienti essenziali e garantire la fornitura di medicinali accessibili”.

I deputati del Parlamento europeo interrogheranno il Commissario su come la nuova proposta si integrerà con la riforma della legislazione farmaceutica dell’UE, per rafforzare la produzione in Europa e facilitare gli appalti congiunti. L’annuncio di una proposta per un Atto sui medicinali critici è stato fatto lo scorso anno dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nelle sue linee guida politiche e nella lettera d’incarico al Commissario per la salute, Olivér Várhelyi.

Nella lettera si invocava fra i diversi punti la proposta di “una legge sui medicinali critici (Critical Medicines Act, ndr) per affrontare le gravi carenze di medicinali e dispositivi medici e ridurre le dipendenze relative a medicinali e ingredienti, nonché per garantire l’approvvigionamento di medicinali a prezzi accessibili”. La proposta è stata successivamente inclusa nel programma di lavoro per il 2025.

L’elenco dei medicinali critici

Nel dicembre 2023 Bruxelles insieme all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e ai direttori delle agenzie per i medicinali degli Stati membri, ha pubblicato il primo elenco dei medicinali critici.

L’elenco UE dei medicinali essenziali permette alle istituzioni di garantire l’adozione di misure proattive volte a evitare carenze di medicinali. Contiene medicinali per uso umano la cui fornitura continua è considerata una priorità nell’UE.

I farmaci presenti nell’elenco verranno considerati prioritari nelle azioni a livello dell’UE volte a rafforzare le loro catene di approvvigionamento e ridurre al minimo il rischio di interruzioni della fornitura. L’elenco comprende medicinali innovativi e medicinali generici per uso umano che coprono un’ampia gamma di aree terapeutiche, come vaccini e medicinali per malattie rare. L’inserimento di un medicinale nell’elenco indica soprattutto “l’importanza fondamentale di evitare carenze per tale medicinale specifico, in quanto la sua indisponibilità potrebbe causare danni significativi ai pazienti e porre sfide sostanziali ai sistemi sanitari”. (Fonte: Commissione europea).

