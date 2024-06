Fascicolo Sanitario Elettronico, MDC: l’accesso immediato ai dati sanitari può essere un salvavita

Il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) ha lanciato una nuova campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e ricordare la scadenza imminente per opporsi al caricamento automatico dei propri dati sanitari. Entro il 30 giugno 2024, infatti, i cittadini hanno l’ultima possibilità di impedire che i dati e documenti clinici precedenti al 19 maggio 2020 vengano inseriti nel FSE. L’opposizione può essere effettuata tramite il portale Sistema Tessera Sanitaria al seguente link: www.sistemats.it .

L’FSE è uno strumento essenziale per la gestione della salute dei cittadini. Permette agli operatori sanitari di accedere rapidamente a informazioni cruciali in situazioni di emergenza, migliorando la qualità e l’efficacia delle cure. In molti casi, l’accesso immediato a questi dati può fare la differenza tra la vita e la morte.

Caricamento automatico dei dati: una novità normativa

Secondo l’articolo 11 del decreto legge n. 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, il caricamento dei dati nel FSE avviene automaticamente, eliminando il precedente obbligo di consenso da parte degli utenti. Questa misura mira a facilitare e incrementare l’uso del FSE, rendendo le informazioni sanitarie più accessibili e migliorando la gestione complessiva della salute pubblica. Per i cittadini che non desiderano che i propri dati sanitari e documenti clinici antecedenti al 19 maggio 2020 vengano caricati nel FSE, è possibile manifestare la propria opposizione entro il 30 giugno 2024.

Vigilanza di Mdc sulla gestione dei dati

Il Movimento Difesa del Cittadino pone un forte accento sulla necessità di una corretta gestione dei dati da parte delle ASL e delle strutture sanitarie. L’associazione dichiara infatti di restare vigile affinché i dati degli utenti siano trattati nel rispetto delle “linee guida in materia di dossier sanitario” del giugno 2015. Inoltre, Mdc s’impegna a promuovere e divulgare l’uso dell’FSE, sensibilizzando i cittadini sui propri diritti e sull’importanza di questo strumento digitale: come?

Nell’ambito del Progetto TRIS finanziato dal MIMIT, l’associazione promuove l’educazione alla transizione digitale, un aspetto fondamentale per garantire che tutti i cittadini possano beneficiare delle nuove tecnologie sanitarie. Il progetto mira a fornire strumenti e conoscenze per un utilizzo consapevole e sicuro del FSE.

Accesso e gestione del FSE: come funziona

L’assistito può accedere al proprio FSE tramite le credenziali e le modalità d’accesso stabilite dalla normativa regionale, come SPID, TS-CNS, ecc. Una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare tutta la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo. Inoltre, l’assistito può in qualsiasi momento modificare le indicazioni su chi può consultare il proprio FSE e quali dati possono essere visualizzati, senza alcuna conseguenza per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Per accedere al proprio FSE regionale, è possibile visitare la sezione “Fascicoli Regionali” del portale https://www.fascicolosanitario.gov.it/ e selezionare la propria regione di assistenza.

Garante Privacy: provvedimenti correttivi e sanzionatori

Il Garante Privacy ha avviato dei procedimenti correttivi e sanzionatori contro 18 regioni italiane e le province autonome di Bolzano e Trento per violazioni nell’attuazione del FSE 2.0. Queste violazioni riguardano la mancata conformità al decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023, che stabilisce le norme per la gestione dei dati sanitari.

L’indagine, iniziata a gennaio, ha rilevato che le regioni e le province autonome hanno apportato modifiche significative al modello di informativa stabilito dal Ministero, compromettendo i diritti e le misure di sicurezza dei pazienti. Questa situazione crea disparità nella protezione dei diritti dei pazienti tra le diverse aree del Paese, contraddicendo l’obiettivo di uniformità della riforma FSE 2.0 e mettendo a rischio la funzionalità e l’efficienza del sistema. Le violazioni possono portare a sanzioni secondo il regolamento europeo.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!