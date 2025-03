Giornata mondiale dell’obesità, i numeri di un fenomeno in crescita (Foto Jane Trang Doan per Pexels)

Nel 2035 ci saranno nel mondo 1,9 miliardi di persone in condizione di obesità. Fra il 2020 e il 2035, si prevede un aumento del 100% dell’obesità nei bambini mentre è destinato a raddoppiare dal 2010 al 2035 il numero di adulti in condizione di sovrappeso e obesità. Sono i numeri della Giornata mondiale dell’obesità di domani, che fotografano la dimensione crescente del fenomeno – si parla ormai di pandemia dell’obesità.

Unicef-ISS: 500 mila bambini in sovrappeso nell’Europa meridionale

Un focus sulla situazione nei bambini viene dall’Unicef Italia che, con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la lanciato la nuova pubblicazione “Il peso è giusto?” sul tema del sovrappeso e dell’obesità dei bambini.

Nel mondo, nel 2022, 37 milioni di bambini e bambine di età inferiore ai 5 anni e oltre 390 milioni di bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni erano in sovrappeso. Nel 2023, in Italia il 28,8% dei bambini e delle bambine fra gli 8 e i 9 anni era in sovrappeso/con obesità.

Sovrappeso e obesità rimandano a una errata nutrizione e spesso allo scarso accesso a cibo nutriente e sano.

«Sovrappeso e obesità rappresentano nuove e crescenti minacce per la salute dei bambini e delle bambine; malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza, ma anche mangiare in modo errato o malsano – ha detto Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia – Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, i bambini e le bambine – soprattutto quelli in condizioni di povertà – non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno per una crescita sana».

Secondo il dossier dell’Unicef, nei paesi a reddito alto e medio-alto, dove vive il 31% di tutti i bambini e le bambine del mondo sotto i 5 anni, è concentrato il 48% di tutti i bambini e le bambine colpiti da sovrappeso. In Europa meridionale nel 2022 erano 500.000 i bambini e le bambine in sovrappeso.

L’obesità in Italia

I numeri sulla diffusione dell’obesità in Italia rimandano all’indagine del Sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE” dell’Istituto Superiore di Sanità su bambine e bambine di 8 e 9 anni, che coinvolge oltre 50mila bambine/i e altrettante famiglie con campioni rappresentativi.

I dati disponibili dicono che in Italia nel 2023 i bambini e le bambine in sovrappeso erano il 19% e con obesità il 9,8%, inclusi coloro che presentano obesità grave (2,6%).

In particolare nel 2023, i genitori dei bambini campionati hanno riportato che quasi 2 bambine/i su 5 non fanno una colazione adeguata al mattino, più della metà consuma una merenda abbondante a metà mattina, 1 su 4 beve quotidianamente bevande zuccherate/gassate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno. Inoltre, il 37% dei bambini e delle bambine consuma i legumi “meno di una volta a settimana” e più della metà di loro mangia spuntini dolci “più di 3 giorni a settimana”. Il giorno precedente alla rilevazione, un bambino su cinque non ha fatto attività fisica e quasi la metà trascorre più di 2 ore al giorno davanti alla TV, al tablet o al cellulare.

