Banca Sella e Hype, problemi da giorni per i servizi online

Da giorni ci sono problemi e disservizi online per Banca Sella e per Hype. Ancora non si sa quando tutti i servizi verranno ripristinati. La banca spiega che le interruzioni ai servizi si sono verificati “in seguito all’installazione di un aggiornamento del sistema operativo e del relativo firmware che ha comportato una situazione di instabilità”

Da giorni ci sono problemi e disservizi online per Banca Sella e per l’app Hype che gestisce conti online e permette di fare pagamenti digitali. I disservizi vanno avanti ormai da sabato 6 aprile e stanno bloccando le operazioni online, con stop o rallentamenti a prelievi, accredito di bonifici, pagamenti ricevuti sul pos e pagamenti da fare con bancomat.

I disservizi sono pesanti: è andato giù l’internet banking, ci sono problemi per i pagamenti su pos, ci potrebbero essere ritardi sull’accredito sul conto dei bonifici mentre bonifici ricorrenti o prenotati e pagamenti con il rid potrebbero non essere effettuati, con la necessità dunque di ricontrollarli quando tutto si sarà sbloccato e farli manualmente (Fonte: Corriere.it).

Si legge sul Post: “Gli utenti delle due banche non possono accedere al proprio conto online e quindi fare le operazioni più consuete, come i bonifici, e molti in questi giorni hanno detto di non riuscire a usare le proprie carte per pagare col POS. Banca Sella e Hype dicono di aver ripristinato i pagamenti col POS dopo alcuni giorni in cui non avevano funzionato, ma ci sono ancora dei rallentamenti. Si possono invece fare i pagamenti con carta di credito”.

📍 Aggiornamento sui problemi tecnici Caro Cliente,

oltre a rinnovare le nostre scuse, vogliamo comunicarti alcuni aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sulle attività in corso per ripristinare la piena operatività dei servizi. — Banca Sella (@BancaSella) April 11, 2024

Le spiegazioni di Banca Sella

Su twitter Banca Sella spiega: “Le interruzioni agli accessi ai servizi online e di alcuni pagamenti o prelievi con carte di debito si sono verificate in seguito all’installazione di un aggiornamento del sistema operativo e del relativo firmware che ha comportato una situazione di instabilità”.

Sul sito di Banca Sella, l’ultima nota presente (al momento in cui scriviamo) riporta che “al momento proseguono gli interventi per risolvere i problemi nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online. Ci scusiamo molto per il disagio. È per noi importante confermarti che i servizi bancari (saldi dei conti, liste movimenti, disponibilità della carta, ecc.) funzionano regolarmente, i rallentamenti e le difficoltà di accesso sono relativi ai soli canali online”.

Operatività di cassa e pagamenti sono possibili nelle succursali, che al momento stanno facendo un orario prolungato (ma con molte richieste) mentre rimane a disposizione ma con rallentamenti l’assistenza clienti.

Qual è la causa dei disservizi?

Secondo Banca Sella, “le interruzioni agli accessi ai servizi online (come app Sella, app Sella Invest, Internet Banking e Smart Business Sella) si sono verificate in seguito all’installazione di un aggiornamento del sistema operativo e del relativo firmware che ha comportato una situazione di instabilità. I nostri tecnici stanno collaborando con Oracle, multinazionale e fornitore del sistema operativo del gruppo Sella da oltre vent’anni, per ripristinare la piena operatività: sono stati fatti diversi progressi ma al momento in cui ti stiamo scrivendo la situazione non è ancora tornata alla normalità”.

Non si sa ancora quando sarà ripristinata la piena operatività dei servizi.

“Al momento non possiamo fornire una previsione precisa sui tempi di ripristino”, scrive Banca Sella.

Qual è la situazione dei conti e dei pagamenti? “Non appena sarà possibile ripristinare l’operatività e l’accesso ai servizi online (app Sella, Internet Banking, Smart Business Sella) potrai vedere in autonomia il saldo del tuo conto e gli ultimi movimenti, che, se non già presenti, verranno progressivamente contabilizzati nella tua lista movimenti”.

La banca assicura poi che saranno progressivamente ripristinate le operazioni di pagamento, come bonifici prenotati, bonifici in uscita, pagamenti CBILL e PagoPA e che i bonifici in entrata “verranno accreditati sul tuo conto non appena possibile”.

Anche Hype parla di “problematiche di natura puramente tecnica, che si sono verificate a seguito di un’operazione di aggiornamento al sistema informatico del Gruppo Sella sul quale poggiamo”.

UNC: fioccano le segnalazioni dei consumatori

Nel frattempo si sono moltiplicate le segnalazioni dei clienti, su twitter si parla di disastro tecnologico e fioccano le segnalazioni dei consumatori che hanno denunciato all’UNC problemi con Banca Sella nell’accesso e nell’uso dei servizi online e nel funzionamento dei pagamenti attraverso le carte.

«Non è accettabile una tempistica così lunga per risolvere dei problemi tecnici – afferma il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – È dall’8 aprile che dicono ai consumatori che sarà al più presto ripristinata la piena operatività. Peccato che ancora oggi ci siano disservizi e rallentamenti. Il danno dei clienti è ingente e a questo punto la banca deve provvedere a indennizzarli, oltre a rispondere degli eventuali danni che hanno subito per colpa dei ritardi nei pagamenti. Per questo invitiamo i consumatori a presentare formale reclamo alla Banca, con le richieste risarcitorie».

