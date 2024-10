“I giorni del mare”, un libro ispira una canzone. E insieme danno vita a un viaggio

Un libro ispira una canzone e le due opere iniziano a camminare insieme. La ricerca della propria identità e l’abbraccio del mare per ritrovare se stessi sono al centro de I giorni del mare, il nuovo singolo del cantautore Davide Mottola, ispirato al libro omonimo della scrittrice Caterina Adriana Cordiano. Libro e singolo saranno presentati a Roma venerdì 25 ottobre, e sempre da venerdì il brano sarà disponibile in tutti i digital store.

Il libro di Caterina Adriana Cordiano, dato alle stampe pochi mesi prima che il Covid 19 facesse irruzione nelle nostre vite (Pellegrini Editore), pur ottenendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica letteraria, non ha potuto godere naturalmente della giusta e capillare promozione; ma ecco ora improvvisamente nutrirsi di una nuova vita grazie al contributo artistico del cantautore romano, catturato dalle innumerevoli sfumature ed incursioni del romanzo.

I giorni del mare, il progetto

Un uomo alla ricerca della sua identità, la fuga dalle delusioni e dagli intrighi che coinvolgono la sua vita affettiva e professionale, il distacco dall’inquietudine della città, la ricerca di un riparo segreto, l’abbraccio con le sue origini, con la vastità del mare, per poter placare i suoi turbamenti e ritrovare se stesso… da queste suggestioni nasce la traduzione in versi e musica di un percorso nel quale ognuno può riconoscersi e confrontarsi. Canzone e libro, in un inedito abbraccio, viaggeranno insieme questo progetto, scritto e diretto da Gerry Mottola, giornalista e direttore artistico.

Il viaggio inizierà venerdì 25 ottobre, alle ore 18.30, presso il Teatro della Dodicesima di Roma, con la presentazione del libro e del brano. All’evento, promosso da Frammenti Sonori Associazione Culturale, in collaborazione con TamTam Cultura APS e Condi-Visioni.it, testata giornalistica on line, parteciperanno Caterina Adriana Cordiano, autrice del libro, Davide Mottola, autore e interprete del brano, Cettina Quattrocchi, Presidente Consulta della Cultura Municipio Roma IX, Gerry Mottola, autore del progetto. Nello stesso giorno avverrà la pubblicazione del brano (prodotto da Gerry Mottola e Davide Mottola per la Long Digital Playing di Luca Bonaffini, con gli arrangiamenti di Edoardo Petretti) in tutti i digital store.

Un’altra presentazione si terrà a Napoli nel mese di novembre, mentre per il mese di dicembre è in preparazione una serata evento a Roma che vedrà la partecipazione di artisti ed autorità intellettuali. Un “concerto in viaggio” sulle note musicali, letterarie, poetiche, umane e sociali del libro e della canzone.

