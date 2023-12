L’ansia di Natale: un italiano su dieci si sente sotto esame ai fornelli

Natale è una festa amata ma anche fonte di ansia e preoccupazione spesso per i preparativi di pranzi cene in casa. Un italiano su dieci si sente sotto esame ai fornelli

Bello il Natale, ma non ci vivrei. È vostro lo spirito del Grinch? Adorate il Natale quando fate l’albero ma dopo tre giorni già vorreste smontare tutto? Siete incantati dalle lucine colorate e golosi per la prima fetta di pandoro, ma alla seconda cesta natalizia già non sapete dove stivare panettoni, torroni e cioccolato? Probabilmente rientrate in quella percentuale di italiani che considerano il Natale bello ma anche stressante e fonte di qualche preoccupazione. Pare che questo senso di pesantezza attanagli l’11% dei connazionali.

Le ricerche e le analisi sul Natale, anche quelle di colore, offrono spesso spunti interessanti nei quali più di qualcuno potrebbe riconoscersi. Ad esempio secondo un’indagine di Everli, marketplace della spesa online, Natale è anche un momento faticoso fra preparativi ai fornelli e ansia al supermercato fra ricerca di parcheggio e folla fra le corsie. Comprensibile: si tratta pur sempre di un marketplace per la spesa online. Ma in qualche modo colpisce (e si capisce) lo stato d’animo di quanti – uno su dieci – sentono la “pressione” ai fornelli e si sentono sotto esame come cuochi e padroni di casa.

Natale, 1 italiano su 10 si sente sotto esame come cuoco

In base all’indagine di Everli, informa una nota, “la maggior parte degli italiani (83%) considera le festività natalizie un momento felice, tra grandi entusiasti che lo adorano (38%) e chi lo considera molto piacevole, anche se preferisce altre feste (45%). Al tempo stesso, il momento più sfavillante dell’anno è spesso adombrato da sentimenti di stress. Nello specifico, un’ampia fetta di abitanti del Bel Paese (78%) ha vissuto sensazioni di pesantezza almeno una volta nella vita, ad alcuni capita molto spesso (32%) e a più di 1 su 10 (11%) succede ogni volta che arriva il mese di dicembre”.

Cosa preoccupa e fa affaticare?

Una buona dose di ansia viene dalle “attività legate al pensare, preparare, cucinare e allestire pranzi e cene a casa durante le festività – spiega la ricerca – Basti considerare che oltre 1 rispondente su 4 (27%) si sente mancare il fiato perché durante i giorni natalizi è coinvolto a tavola con parenti a cui non può sottrarsi, mentre altri si sentono sotto esame come cuoco e padrone di casa (1 su 10)”.

Nonostante questo, o forse proprio per questo, quasi la metà degli italiani (49%) non delega ad altri l’organizzazione e la realizzazione dei pasti. Che siano maniaci del controllo (14%) o provino ad affidare qualche attività pratica ad altri (35%) gli italiani insomma non abbassano la guardia. Certo, una soluzione ci sarebbe: non toccare fornelli e organizzarsi in modo che ognuno porti qualcosa di già cucinato, oppure semplicemente passare Natale da invitati in casa altrui, senza occuparsi di nulla (almeno in cucina).

