Milano Cortina, Assoutenti: ecco quanto costa arrivare a Milano

Le associazioni dei consumatori continuano a fare i “conti in tasca” su Milano Cortina. I Giochi olimpici invernali inizieranno ufficialmente domani con la cerimonia di apertura e sono oggetto di analisi molteplici da parte delle associazioni, che da tempo stanno monitorando i prezzi di alloggi e trasporti e i rincari abnormi che si sono già verificati su diverse voci. I Giochi sono al centro delle polemiche anche per la scarsa sostenibilità ambientale ed economica, senza contare l’impatto di strutture che verranno completate solo dopo la fine dell’evento. Assoutenti ha pubblicato un report che stima quanto costi arrivare a Milano per l’apertura dei Giochi olimpici, con i costi di aereo, treno e alloggi.

“Le Olimpiadi invernali – spiega il presidente Gabriele Melluso – hanno dato vita ad una guerra dei prezzi, e i cittadini che si apprestano ad assistere alla cerimonia di apertura e alle gare dislocate sul territorio devono prestare la massima attenzione, evitando chi pratica listini maggiorati o prezzi sopra la media, e cercando le soluzioni che garantiscono un maggiore risparmio, per evitare che l’evento si trasformi in un salasso per molti e in un ingiusto arricchimento per pochi”.

Partenza e alloggi, i prezzi rilevati da Assoutenti a Milano

Quali dunque i costi stimati dall’associazione? Ipotizzando di partire in data 5 febbraio senza particolari esigenze di orario, per un biglietto ferroviario di sola andata (alta velocità) si spendono oggi un minimo di 140 euro da Reggio Calabria viaggiando con Trenitalia (135 euro con Italo), 112 euro da Bari, 103 euro da Napoli (99,90 euro con Italo), 95 euro da Roma (95,90 euro con Italo) – analizza Assoutenti – Se invece si opta per l’aereo, la spesa minima è di 119 euro partendo da Reggio Calabria, 63 euro da Bari, 65 euro da Napoli, 59 euro da Roma. Ma le tariffe minime dei voli possono raggiungere quota 185 euro se si parte da Crotone, 143 euro volando da Ancona, 125 euro da Trapani, senza contare i costi aggiuntivi per bagaglio a mano, scelta del posto a sedere.

Gli alloggi riportano differenze di prezzo considerevoli. Sulle piattaforme specializzate si trovano ancora strutture a prezzi accessibili insieme a picchi di prezzi considerevoli.

“Ipotizzando un soggiorno per due persone in camera doppia nelle notti del 5 e 6 febbraio, la spesa per un hotel in zona centrale o semi-centrale parte da un minimo di 251 euro e può raggiungere un massimo di 4.722 euro; per un appartamento il costo va da 221 a 8.318 euro, per affittacamere e B&B da 280 a 765 euro”.

Per quanto riguarda invece la cerimonia di apertura di Milano Cortina del 6 febbraio, spiega Assoutenti, “i biglietti sui canali ufficiali partono da un minimo di 260 euro per il terzo anello ad un massimo di 2.026 euro per i posti del settore A”.