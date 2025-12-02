Pandori e panettoni, vanno su i prezzi dei dolci di Natale

Pandoro e panettone, una coccola golosa che costa sempre di più. La consueta analisi di Federconsumatori sui prezzi di pandori e panettoni evidenzia per il Natale 2025 rincari medi dell’8,1% rispetto allo scorso anno.

Per il panettone il costo medio si aggira sui 14 euro al kg con un rincaro del 4% sul 2024; il pandoro costa in media poco più di 13 euro, più 9% rispetto al 2024.

Artigianali, classici o special edition, i prezzi del 2025

Questo per i prezzi dei prodotti tradizionali e classici. Nel suo monitoraggio Federconsumatori mette a confronto anche le versioni speciali, artigianali, le “special edition” e le versioni gluten free e vegana (con costi segnalati al kg, fatta eccezione per il mini panettone da cento grammi e per il gluten free da 500 grammi).

Il mini panettone ha il notevole costo medio di 4 euro e 40 centesimi. Il panettone artigianale viaggia quest’anno sui 45 euro al kg ed è la versione col minore rincaro, più 1%.

Mentre i rialzi maggiori sono segnalati per edizioni speciali proposte da chef, versioni con liquori o ingredienti insoliti (più 14% per poco meno di 19 euro), panettone salato (più 11% per un costo di circa 30 euro) e panettone gluten free (circa 20 euro, più 12% rispetto a Natale 2024). Il panettone vegano costa in media 39,90 euro, più 8% in un anno.

Secondo Federconsumatori, le versioni più richieste di pandori e panettoni rimangono quelle classiche, scelte dal 52% di chi ama i dolci di Natale, mentre le versioni più particolari diventano spesso un regalo di Natale.