Promuovere la sicurezza alimentare in Europa: via alla campagna #Safe2Eat 2024 (Foto credit Efsa Safe2Eat)

L’attenzione per la sicurezza alimentare rimane una priorità dell’Unione Europea, e per il quarto anno consecutivo, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e i suoi partner negli Stati membri dell’UE hanno lanciato la campagna Safe2Eat 2024. Questa iniziativa, precedentemente nota come #EUChooseSafeFood, torna con un nuovo nome e un impegno rinnovato, mirando a sensibilizzare i cittadini europei sulla sicurezza alimentare.

L’edizione 2024 della campagna vede la partecipazione di 18 paesi, inclusi Romania, Cechia, Ungheria, Grecia, Estonia, Croazia, Italia, Lettonia, Cipro, Slovenia, Spagna, Lussemburgo, Slovacchia, Austria, Polonia, Portogallo, Irlanda e Macedonia del Nord. Questa vasta coalizione si unisce per aiutare i consumatori a prendere decisioni affidabili riguardo ai propri alimenti.

Secondo una ricerca condotta dall’EFSA nel 2023, in collaborazione con IPSOS, quasi il 70% degli europei mostra interesse per la sicurezza alimentare. Tuttavia, circa il 60% ritiene che le informazioni relative alla sicurezza alimentare siano troppo tecniche e difficili da comprendere.

In risposta a questa esigenza, la nuova edizione della campagna si propone di comunicare in modo chiaro e comprensibile i principi scientifici alla base della nostra alimentazione, al fine di consentire ai cittadini di prendere decisioni informate sulla propria salute e sicurezza alimentare.

#Safe2EatEU: un collegamento tra la scienza della sicurezza alimentare e il cibo che finisce sulle nostre tavole

Con lo slogan #Safe2EatEU, la campagna continua a concentrare i suoi sforzi sull’educazione dei cittadini su vari aspetti della sicurezza alimentare. Questi includono l’identificazione e la prevenzione delle malattie di origine alimentare, le corrette pratiche di preparazione del cibo, l’importanza della lettura delle etichette alimentari e la promozione di pratiche per ridurre lo spreco alimentare. Inoltre, la campagna si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza degli integratori alimentari, sugli additivi alimentari, sui nuovi alimenti e sulla presenza di allergeni alimentari.

Nei 18 paesi partecipanti, sono in corso iniziative a livello nazionale ed europeo per promuovere la sicurezza alimentare. #Safe2Eat 2024 rappresenta dunque l’opportunità per promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione delle questioni legate alla sicurezza alimentare, contribuendo così a garantire una dieta sana e sicura per tutti i cittadini europei.

Spiega il direttore esecutivo dell’EFSA Bernhard Url: «Ogni giorno in Europa, i cittadini scelgono cosa acquistare e cosa mangiare, considerando vari fattori quali costo, gusto, sostenibilità o origine alimentare. Grazie alle elevate norme dell’UE in materia di sicurezza alimentare, possono avere la certezza che, indipendentemente dalla loro scelta, gli alimenti che acquistano e consumano sono sicuri. La campagna #Safe2EatEU mira a stabilire un collegamento tra la scienza della sicurezza alimentare e il cibo che finisce sulle nostre tavole, consentendo ai consumatori di compiere scelte alimentari consapevoli».

