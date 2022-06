#EUChooseSafeFood, al via la campagna Efsa per la sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare e informazioni pratiche per il consumatore. Per incoraggiare i cittadini a riflettere sulle scelte alimentari quotidiane e saper orientarsi quando si parla di sicurezza alimentare, prende il via oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, la seconda edizione della campagna di comunicazione #EUChooseSafeFood con l’obiettivo di dare risposte alle domande che i consumatori si pongono nella quotidianità in tema di alimentazione.

La campagna è realizzata dall’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in collaborazione con il Ministero della Salute.

#EUChooseSafeFood, come orientarsi nella sicurezza alimentare

Per esempio, qual è la differenza tra «da consumarsi entro il» e «da consumarsi preferibilmente entro il» sulle etichette degli alimenti? Ci sono regole di igiene alimentare nell’ambiente domestico che dovremmo rispettare per tenere al sicuro i cibi? Dobbiamo preoccuparci degli additivi negli alimenti?

Dare risposte certe a domande di questo tipo è l’obiettivo della campagna #EUChooseSafeFood, rivolta a tutti i cittadini europei. Dopo l’edizione del 2021, questa seconda campagna vuole offrire al consumatore informazioni e raccomandazioni pratiche, sulla base delle evidenze scientifiche, da utilizzare nel momento sia dell’acquisto sia del consumo del cibo.

L’obiettivo della campagna #EUChooseSafeFood è, dunque, quello di incoraggiare a compiere nel quotidiano scelte alimentari sicure e consapevoli, evidenziando il ruolo fondamentale della scienza e le direttive formulate dagli esperti dell’EFSA, grazie a cui il cibo sulle nostre tavole è garantito. L’importanza della sicurezza alimentare è stata evidenziata da diversi casi di cronaca nazionale e internazionale, recenti.

L’edizione 2022 amplia la gamma di argomenti approfonditi, che per la campagna in Italia riguardano benessere degli animali, food packaging (MOCA) e integratori alimentari.

«La nostra campagna #EUChooseSafeFood quest’anno cresce sia in termini di contenuti che di copertura geografica (con l’aggiunta di nuovi Paesi UE) – dichiara Alberto Spagnolli, Senior Policy Advisor dell’EFSA – L’obiettivo rimane quello di permettere ai consumatori di migliorare conoscenze e consapevolezza rispetto alle valutazioni scientifiche, che guidano le scelte alimentari quotidiane. La campagna punta a coinvolgere il pubblico con uno stile comunicativo diretto e con formati innovativi, aiutandolo a sviluppare un occhio critico su abitudini di acquisto e di consumo».

La campagna, che durerà fino a ottobre, si rivolge in particolare alla popolazione tra i 25 e i 45 anni, alle donne e ai giovani genitori, utilizzando un linguaggio semplice, intuitivo e accattivante. Sul sito web dedicato si possono trovare informazioni, immagini, video e contenuti.

