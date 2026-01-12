Pronti a contare, MDC: credito al consumo, fino al 15 gennaio si può partecipare al sondaggio

Fino al 15 gennaio è possibile partecipare al progetto “Pronti a contare” compilando il questionario online sul credito al consumo, sovraindebitamento e pagamenti digitali

Fino al 15 gennaio si potrà compilare il questionario nazionale del progetto “Pronti a contare”, l’iniziativa di educazione finanziaria finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025) e realizzata da Adiconsum (capofila), Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

L’obiettivo è fotografare abitudini, conoscenze e rischi percepiti dagli italiani quando si parla di gestione del denaro, prestiti, carte di credito, “Buy Now Pay Later” (BNPL), pagamenti digitali, microtransazioni nei videogiochi e sovraindebitamento.

Con un linguaggio semplice, il questionario anonimo permette a tutti i cittadini maggiorenni di contribuire a capire quanto siamo consapevoli dei costi reali del credito al consumo, quanto conosciamo davvero i nuovi servizi “compra ora, paga dopo”, come gestiamo il bilancio familiare e le spese impreviste, quanto ci sentiamo sicuri nei pagamenti digitali ed esposti alle truffe e se sappiamo riconoscere i segnali di troppo debito e quali strumenti di aiuto conosciamo. I risultati del sondaggio saranno resi pubblici e costituiranno la base per sviluppare materiali informativi, guide pratiche, strumenti digitali di autovalutazione e una rete di sportelli ancora più efficace su tutto il territorio nazionale. Il contributo di ogni cittadino è importante a beneficio di tutti i consumatori. Per partecipare, clicca QUI