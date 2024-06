Telemarketing, dal Garante Privacy sanzione di oltre 6 milioni di euro a Eni Plenitude

Su 747 contratti stipulati in una “settimana campione”, ben 657 sono arrivati da contatti illegittimi. Al Garante Privacy sono arrivate oltre cento segnalazioni nei confronti di Eni Plenitude. Così dall’Autorità arriva oggi una maxi multa da oltre 6 milioni di euro nei confronti di Eni Plenitude. Il Garante contesta chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell’interessato o rivolte a numeri iscritti al Registro pubblico delle opposizioni e assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti. L’Autorità ha sanzionato Eni Plenitude per 6.419.631 euro.

Il provvedimento, spiega la newsletter del Garante, arriva a seguito di ben 108 segnalazioni e 7 reclami nei confronti della società, che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha anche chiesto a Eni Plenitude i dati delle proposte di acquisto effettuate dalla rete di vendita e concluse con l’attivazione di servizi energetici, relativi a una “settimana campione”: su 747 contratti stipulati nel periodo di tempo individuato, 657 sono arrivati da un contatto illegittimo. Numeri che, se fossero ipoteticamente proiettati su un anno, porterebbero a 32.850 forniture attivate in modo illecito.

“Risultano gravi, in particolare, le lacune riguardanti il controllo e monitoraggio di agenzie e sub-agenzie e la commistione di data-base”, spiega il Garante, per il quale “per rispettare la norma non basta allontanare il singolo agente o effettuare attività di audit in caso di anomalie, ma servono misure che impediscano l’ingresso nei sistemi aziendali di contratti stipulati in base a contatti telefonici illeciti o di trarre vantaggio economico da condotte illegittime”.