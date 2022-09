Bollette luce e gas, la stangata. Centro studi Ircaf: più 127% rispetto al 2021

La “bomba energetica” che fa irruzione nella campagna elettorale rischia di portare, quest’anno, un aumento del 127% delle bollette dell’energia rispetto al 2021. Più del doppio, insomma, fra luce e gas, a carico di famiglie sempre più in sofferenza. È quanto stima il Centro Studi Ircaf (Istituto ricerche consumo ambiente e formazione) sulla base di un’elaborazione su dati Arera con tariffe del mercato di maggior tutela riferita a una famiglia con consumi standard.

La stangata sulle bollette di luce e gas

L’ipotesi del Centro Studi tiene conto del costo attuale di gas ed energia elettrica e delle stime sul prossimo aggiornamento delle tariffe, il 1° ottobre.

Nel domestico, a tariffe del mercato tutelato Arera, il costo del gas fino al 30 settembre comporta una spesa annua per la famiglia di tipo di 1382 euro nei primi tre trimestri 2022. Al 1° ottobre, se il gas arriva a 300 centesimi di euro al mc, si avrà nel quarto trimestre dell’anno un ulteriore aumento di 1092 euro. Sommati ai primi tre trimestri di quest’anno, dice il Centro Ircaf, questo comporta una spesa media per la famiglia tipo di circa 2474 euro: si tratta di una maggior spesa di 1377 euro rispetto al 2021. L’aumento è del 126%. Se si confronta la spesa 2022 con il 2020 l’aumento è del 151%.

Per l’energia elettrica nel mercato tutelato, calcola ancora l’Ircaf, la spesa nei primi tre trimestri del 2022 è di 872 euro; l’aumento previsto per il 4°trimestre è stimato in 574 euro. Il totale, dice il Centro Studi, ammonterà a 1446 euro per il 2022 con un aumento di 815 euro rispetto al 2021, pari al +191%. Se si confronta la spesa annua prevista per il 2022 con il 2020 l’aumento si attesterà a +200%.

Si profila una bolletta di luce e gas che nel 2022 ammonterà a 3920 euro. L’aumento di spesa è di 2192 euro rispetto al 2021: si tratta di un rincaro del +127% rispetto allo scorso anno e del +167% se confrontato col 2020.

