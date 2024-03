Energia, in arrivo gli spot sulla fine del mercato tutelato

Il ministro dell’Ambiente Pichetto ha annunciato che nelle prossime settimane verranno messi in onda i primi quattro spot per spiegare ai cittadini la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica

Arriveranno nelle prossime settimane i primi spot informativi sulle fine del mercato tutelato dell’energia. Una campagna di comunicazione che finalmente sembra prendere piedi a fronte del delicato passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, che si completerà a luglio.

In arrivo i primi spot per “scelte consapevoli da parte dei consumatori”

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione ieri in Commissione attività produttive alla Camera, ha infatti dichiarato che nell’arco delle prossime tre settimane verranno messi in onda i primi 4 spot da 30 secondi ciascuno per spiegare ai cittadini la fine del mercato tutelato, anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Il ministro ha fatto il punto sulle azioni per accompagnare i cittadini nel passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell’energia elettrica. L’obiettivo è quello «di promuovere scelte consapevoli da parte dei consumatori».

Ai primi quattro spot seguirà una campagna ad hoc sulla stampa e sui social, oltre ad altre iniziative, «in modo da raggiungere tutta la platea interessata, anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori».

E fra le associazioni dei consumatori, una serie di proposte sui temi da affrontare vengono dall’Unione Nazionale Consumatori.

«Bene, una buona notizia! Certo, per quanto riguarda il gas, gli spot sono fuori tempo massimo, salvo che per i vulnerabili – afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – In ogni caso proporremo che uno dei 4 spot sia rivolto solo ai vulnerabili, un secondo spot chiederemo sia diretto a chi è già finito nella placet in deroga per il gas, il terzo sia utilizzato per spiegare le scelte possibili da qui al 1° luglio per la luce e cosa è il Servizio a Tutele Graduali, il quarto sull’uso del Portale Offerte per il confronto delle offerte».

Rientro nel mercato tutelato e Servizio a tutele graduali

Il passaggio alla completa liberalizzazione dell’energia elettrica è tema delicato. Adiconsum nei giorni scorsi ha chiesto chiarezza sui tempi e ha avvisato i consumatori che “il rientro al mercato tutelato dell’energia elettrica per chi è attualmente nel mercato libero prevede una lavorazione della pratica che non permette il rientro immediato”.

“In attesa della completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica fissata al 1° luglio 2024, i cittadini-consumatori possono ancora beneficiare delle tariffe del mercato tutelato fino al 30 giugno prossimo, come ribadito dall’Autorità di Regolazione per Reti Energia Ambiente anche il 13 marzo scorso al tavolo ARERA-Associazioni Consumatori – ha ricordato Adiconsum – Anche a chi, infatti, ha già scelto un operatore del libero mercato è concesso di rientrare nel mercato tutelato entro il 30 giugno p.v. e di usufruire, dal 1° luglio 2024, nel caso si tratti di un consumatore non vulnerabile, del Servizio a Tutele Graduali (STG)”.

A chi voglia usufruire però del Servizio a tutele graduali dal 1° luglio prossimo, Adiconsum consiglia di affrettarsi a presentare la richiesta di rientro al Servizio Elettrico nazionale (qui il Modulo a disposizione).

