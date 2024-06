Energia, MDC: utenti del mercato libero possono rientrare nella maggior tutela entro il 30 giugno

Prima della scadenza normativa del 1° luglio, è diritto dei clienti attualmente nel mercato libero chiedere di rientrare nella maggior tutela. È quanto si legge sul sito dell’Arera (Autorità per energia, reti e ambiente) e quanto ribadisce oggi il Movimento Difesa del Cittadino.

Entro il 30 giugno 2024 le utenze domestiche attualmente nel “mercato libero” dell’elettricità possono rientrare nel mercato di “maggior tutela” per poter usufruire del mercato a “tutele graduali” sotto la vigilanza, anche tariffaria, dell’Arera sino al marzo 2027. Le procedure per effettuare il passaggio sono indicate sul sito di Arera.

Le sedi di MDC presenti su tutto il territorio nazionale sono a disposizione dell’utenza per le ulteriori informazioni sulle procedure.

Spiega l’associazione: “Gli utenti che già sono nel mercato elettrico di “maggior tutela” (fornitura erogata da “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”) accederanno o sono già transitati automaticamente al mercato a “tutele graduali” dal primo luglio e sino al marzo 2027. Pertanto, gli utenti già nel “mercato tutelato” non hanno alcuna impellenza di passare, sino al marzo 2027, al “mercato libero”, contrariamente a quanto indicato, non correttamente, da alcuni messaggi pubblicitari degli operatori commerciali”.

MDC torna a chiedere un mercato dell’energia che sia “equo, competitivo e rispettoso dei diritti dei consumatori”.

