Le azioni collettive, domani il convegno Ircaf

Il 25 giugno diventerà operativa la nuova “azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 28 in attuazione della Direttiva UE 2020/1828. Domani un convegno online sulle azioni collettive

Domani, martedì 23 maggio alle ore 15.00 il Centro Studi IRCAF organizzerà un confronto sulla nuova “Azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori“. Questa azione diventerà operativa nel nostro sistema processuale il prossimo 25 giugno, in conformità con la Direttiva UE 2020/1828.

“Si tratta di una discussione affascinante sulla legittimazione attiva, il campo di applicazione e la scelta del legislatore tra i sistemi di opt-in e opt-out, confrontando le analogie, le differenze e le possibili sovrapposizioni con l’azione di classe introdotta in Italia nel 2007”, spiegano dall’associazione.

L’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Il prossimo 25 giugno diventerà operativa nel nostro sistema processuale le nuova “azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 28 in attuazione della Direttiva UE 2020/1828.

Si tratta, spiega una nota, di una nuova azione collettiva in rappresentanza dei diritti diffusi dei consumatori, che si affianca alla più ampia azione di classe, introdotta per la prima volta in Italia nel 2007, e dal 2019 disciplinata dal Codice di Procedura Civile.

Sul tema il Centro Studi IRCAF organizza dunque un confronto che avrà luogo su piattaforma digitale martedì 23 maggio a partire dalle ore 15.00. con la presenza di esponenti di Movimento Consumatori, Vodafone, Trenitalia e delle Autorità AGCOM e AGCM. Si discuterà di analogie, differenze e possibili sovrapposizioni fra i due strumenti, sotto il profilo della legittimazione attiva, del campo di applicazione e della scelta del legislatore fra i sistemi di opt-in e opt-out. Senza dimenticare, sullo sfondo, le azioni collettive inibitorie, presenti nel nostro ordinamento (Codice del Consumo) sin dal 2005.

Sarà possibile assistere all’evento sia collegandosi alla piattaforma Zoom (https://bit.ly/3pttPyn) sia seguendo la diretta streaming sulla pagina Facebook di IRCAF a.p.s. (https://www.facebook.com/IRCAFaps/)

