Swiss Re International, Ivass: segnalata polizza fideiussoria contraffatta

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni segnala una polizza fideiussoria contraffatta, intestata a Swiss Re International SE, che l’ha disconosciuta. Sulla polizza contraffatta è presente l’indirizzo PEC dircommswrint@pecmail.net e l’indirizzo e-mail swreint@swissmail.com che non sono riconducibili alla compagnia.

Swiss Re aveva già segnalato la commercializzazione in Italia di polizze e bozze di polizze fideiussorie contraffatte intestate alla compagnia nel 2020, nel 2023 e nel 2025 e segnalato che l’indirizzo PEC swissreint@pec.net non è riconducibile alla compagnia.

SWISS RE INTERNATIONAL S.E. è un’impresa di assicurazioni con sede in Lussemburgo, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (Commissariat aux Assurances – CAA), abilitata ad operare in Italia sia in regime di libera prestazione di servizi sia in regime di stabilimento (ossia con una sede stabile) in vari rami danni, fra cui il ramo 15 – Cauzione.

Le raccomandazioni dell’Ivass

L’Ivass raccomanda ai consumatori cautela nella valutazione delle offerte assicurative e consiglia di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul sito www.ivass.it:

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori dell’IVASS, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.