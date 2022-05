Conto corrente per giovani e studenti: BNL lancia un prodotto a canone zero per gli under 30 (fonte foto: sito BNL)

Sostenere meno spese possibili e poter disporre di servizi di ultima generazione, che consentano una gestione smart e semplificata dei pagamenti. È questo quello che cerca al giorno d’oggi chi deve aprire un conto corrente e BNL va incontro a quest’esigenza con il conto BNLx Smart, che presenta diverse agevolazioni tra cui ad esempio la possibilità di essere creato interamente online, senza dover recarsi di persona in filiale.

A partire da questo conto, BNL ha scelto di avere un occhio di riguardo per i giovani e ha sviluppato il conto BNLx Smart modulo under 30, che condivide i vantaggi del conto BNLx Smart ma è caratterizzato da ulteriori peculiarità che lo rendono vantaggioso per un giovane che deve aprire un conto corrente; questa soluzione non a caso sta già riscuotendo un bel successo visto che si tratta di un’occasione a canone zero e 100% personalizzabile, pensata appositamente per i giovani e gli studenti.

Vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi di questo conto corrente e come aprirlo in modo semplice e veloce.

Conto BNLx Smart modulo under 30: i vantaggi per giovani e studenti

BNLx Smart modulo under 30 è un conto corrente riservato a coloro che hanno un’età inferiore ai 30 anni e che offre numerosi vantaggi, sia a livello di servizi che per quanto riguarda le spese da sostenere.

# Canone azzerato e zero costi di attivazione

Il primo grande vantaggio di questo conto corrente lanciato da BNL per i giovani under 30 sta nel fatto che non è previsto alcun canone mensile. Lo si può dunque aprire gratuitamente, senza dover sostenere una spesa per il suo mantenimento e nemmeno per l’attivazione come avviene nella maggior parte dei conti correnti. Questo è senza dubbio un plus non indifferente.

# Completamente personalizzabile

Questo conto corrente a canone zero riservato ai giovani under 30 è completamente personalizzabile. Una volta sottoscritto il contratto infatti è possibile attivare altri pacchetti extra, come ad esempio la possibilità di effettuare 2 prelievi gratuiti al mese presso sportelli ATM di altre banche sostenendo una spesa mensile di soli 2 euro. È inoltre possibile scegliere di rateizzare i propri pagamenti, rimborsando i costi sostenuti il mese successivo. Si tratta insomma di una soluzione che riesce ad assecondare tutte le necessità, in modo semplice ed economico.

# Servizi e funzionalità digitali

Il BNLx Smart modulo under 30 offre tutti i vantaggi di un conto corrente online: servizi e funzionalità di ultimissima generazione: Home banking e Mobile Banking per gestire i propri pagamenti e le operazioni attraverso lo smartphone ed il tablet in modo semplice ed immediato. Non solo: è possibile anche attivare i wallet per effettuare pagamenti utilizzando il proprio smartwatch o telefono senza portare con sé ogni volta il portafoglio o comunque la carta.

# Carta di debito di ultima generazione gratuita

Chi attiva un conto corrente BNLx Smart modulo under 30 riceve gratuitamente anche la carta di debito BNL, dotata sia di tecnologia contactless che di tecnologia FNC. Pagare nei negozi fisici ed online diventa dunque ancora più semplice e veloce, ma rimane sempre estremamente sicuro.

# Servizio di assistenza sempre garantito

Ai vantaggi del conto corrente online, si unisce anche un servizio di assistenza sempre garantito da BNL, mediante la consulenza telefonica che si può avere chiamando il Client Service Center al numero +39 060 060.

Come attivare il conto BNLx Smart modulo under 30

Il conto BNLx Smart modulo under 30 si può attivare comodamente online, in modo semplice ed immediato, senza essere costretti a recarsi presso una filiale. Basta seguire la procedura guidata, allegando i documenti richiesti.

