Confesercenti-Ipsos, quattordicesime in arrivo: un’iniezione di liquidità da 12 miliardi

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, il 95% dei beneficiari ha già pianificato l’utilizzo della quattordicesima, con il 25% di essi che intende spenderla immediatamente. In totale, si prevede che oltre la metà della liquidità in arrivo, pari a 6,4 miliardi di euro, sarà destinata ai consumi

Tra la seconda metà di giugno e la prima di luglio, circa 8 milioni di lavoratori dipendenti italiani riceveranno la tanto attesa quattordicesima mensilità. Questo importo aggiuntivo, che ammonta mediamente a 1.500 euro per dipendente, rappresenta una somma complessiva di circa 12 miliardi di euro, destinata a dare un significativo impulso all’economia del Paese.

Destinazioni della quattordicesima: tra consumi e risparmi

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, il 95% dei beneficiari ha già pianificato l’utilizzo della quattordicesima, con il 25% di essi che intende spenderla immediatamente. In totale, si prevede che oltre la metà della liquidità in arrivo, pari a 6,4 miliardi di euro, sarà destinata ai consumi.

I settori che beneficeranno maggiormente di questa spinta sono i viaggi con il 36% degli intervistati utilizzerà la quattordicesima per le vacanze estive, con un interesse particolare per i viaggi di lungo raggio, soprattutto verso destinazioni asiatiche come il Giappone. La casa con il 20% degli intervistati che prevede di finanziare piccoli lavori di ristrutturazione o l’acquisto di mobili e accessori. Il 19% lo spenderà, invece, per rinnovare il guardaroba in occasione dei saldi estivi, e infine il 16% investirà in dispositivi tecnologici, corsi di formazione e master.

Una parte significativa della quattordicesima sarà destinata a spese obbligate e risparmio: circa 3,5 miliardi di euro saranno utilizzati per saldare conti in sospeso, bollette, mutui, finanziamenti e spese sanitarie, soprattutto dentali. Tra le spese familiari emergono i costi per i centri estivi dei figli. Mentre 2,1 miliardi di euro saranno destinati a investimenti e risparmio, con l’obiettivo di acquistare una nuova automobile o finanziare un viaggio di lungo raggio.

Oltre alla quattordicesima, a luglio arriverà inoltre anche una somma una tantum di 600 milioni di euro per i circa 4 milioni di dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, grazie ai rinnovi dei contratti siglati a marzo.

Gli impatti sull’economia

Secondo Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti, le quattordicesime potrebbero fornire una spinta significativa ai consumi delle famiglie, dopo una primavera caratterizzata da una crescita più lenta del previsto. La crescita dell’occupazione e il processo di rinnovo dei contratti nazionali hanno contribuito all’aumento della liquidità disponibile. Tuttavia, De Luise sottolinea l’importanza di sostenere questo processo attraverso la leva fiscale, proponendo la detassazione degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali per facilitare i rinnovi stessi e incrementare il potere d’acquisto e i consumi degli italiani.

L’arrivo delle quattordicesime rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia italiana, con una parte consistente della liquidità. Questo flusso di denaro aiuterà a soddisfare i desideri personali dei lavoratori?

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!