Economia circolare, il Parlamento europeo chiede regole più severe

Sono necessari obiettivi vincolanti per il 2030 sull’uso dei materiali e l’impronta ecologica dei consumi. Serve andare nella direzione dell’economia circolare e adottare regole più severe per il consumo e il riciclo.

Il Parlamento europeo ha approvato una serie di raccomandazioni (574 voti favorevoli, 22 contrari e 95 astensioni) per raggiungere «un’economia a zero emissioni, sostenibile, priva di sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050».

Economia circolare in Europa

La risoluzione è una risposta al piano della Commissione sull’economia circolare. Secondo i deputati, sono necessari obiettivi vincolanti per il 2030 sull’impronta ecologica dei materiali e dei consumi per l’intero ciclo di vita dei prodotti per ogni categoria di prodotto immessa sul mercato dell’Unione. Il Parlamento invita dunque la Commissione a proporre obiettivi vincolanti specifici per prodotto o per settore relativi al contenuto riciclato.

Il Parlamento ha inoltre esortato la Commissione a presentare una nuova legislazione nel 2021 che estenda l’ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile per includere i prodotti non legati all’energia.

Nel marzo 2020, la Commissione ha adottato un nuovo piano d’azione sull’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva. Fino all’80% dell’impatto ambientale dei prodotti, ricorda il Parlamento europeo, è determinato nella fase di progettazione. Il consumo globale di materiali dovrebbe raddoppiare nei prossimi quarant’anni, mentre la quantità di rifiuti generati ogni anno è previsto in aumento del 70% entro il 2050. Metà delle emissioni totali di gas serra, e più del 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico, provengono dall’estrazione e dalla lavorazione delle risorse.