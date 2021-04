Economia solidale circolare, il 15 e 16 aprile il primo festival online

Economia circolare come futuro. Seconda opportunità. Recupero del cibo, coltivazione di umanità. Inclusione sociale. Con queste “parole d’ordine” i protagonisti raccontano il Festival dell’Economia solidale circolare, il primo festival su questo tema che si svolgerà online i prossimi 15 e 16 aprile.

Il Festival online dell’Economia solidale circolare è promosso da Cittadinanzattiva, CNCA e CICA, all’interno del progetto ESC (realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Nelle due giornate, spiega la nota di lancio del festival, si alterneranno eventi dedicati ai filoni tematici di lotta allo spreco alimentare, riuso e riciclo dei materiali, rigenerazione urbana, sostenibilità e inclusione socio-professionale di soggetti fragili e percorsi di legalità.

Le due sessioni del Festival

Ci saranno due sessioni per gli eventi online.

La mattina del 15 e del 16 aprile il festival darà voce a esperti di economia circolare solidale e al racconto di alcune delle realtà che operano in quest’ambito, come testimonianza diretta dei processi di produzione sostenibile e inclusione di soggetti vulnerabili, coinvolgendo anche i beneficiari di questi percorsi. Racconterà lo sviluppo di nuovi percorsi di economia circolare e solidale avviati e sostenuti dal progetto in alcuni territori. Renderà noti i vincitori del Contest fotografico “Scatti preziosi” per premiare i migliori foto-racconto sulle esperienze di economia solidale circolare raccontati attraverso degli scatti fotografici.

Nel pomeriggio, invece, ci saranno una serie di laboratori tematici che permetteranno di “entrare” direttamente dentro le realtà che operano nell’ambito dell’economia solidale circolare dando vita a dimostrazioni legate al recupero del cibo, con ricette anti spreco preparate in diretta, ed approfondimenti legati al recupero, riuso e riciclo dei materiali, al riutilizzo di risorse e beni comuni da parte delle realtà coinvolte nel progetto.