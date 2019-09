L’Italia e la Fao insieme per la dieta mediterranea: promuove lo sviluppo sostenibile

Governo italiano e Fao insieme per promuovere la dieta mediterranea. I principi della dieta mediterranea danno un contributo trasversale all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e servono ad avere una produzione sostenibile, eliminare la povertà estrema e la fame e ridurre le disuguaglianze.

Con lo sguardo rivolto agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile da qui al 2030 – che prevedono fra l’altro di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile (goal 2) – l’Italia insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) hanno organizzato oggi un evento sulla dieta mediterranea, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità di questo stile alimentare per raggiungere gli obiettivi di Sviluppo sostenibile.

The principles of #MediterraneanDiet provide a transversal contribution to #2030Agenda for #SustainableDevelopment, to achieve sustainable production, eradicate extreme poverty and hunger and reduce inequalities.

📺Watch out our video and learn more about it!#healthydiets

