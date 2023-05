Sostenibilità e mobility management, domani il convegno di Consumers’ Forum

“Sostenibilità: strategie aziendali nel mobility management” è il convegno che si svolgerà domani a Milano, organizzato da Consumers’ Forum e il Socio Agos. L’evento sulla mobilità sostenibile vuole “riflettere insieme a imprese, istituzioni e consumatori, partendo da best practices di imprese e istituzioni, sulle strategie di mobility management aziendale più efficaci in termini di benefici per i cittadini”.

Il convegno rientra nelle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 di ASviS, la più grande manifestazione italiana nata per sensibilizzare il Paese sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale.

Mobility management, le ragioni dell’evento

Spiega il presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli: «Scopo dell’incontro è quello di valorizzare le azioni realizzate dalle imprese in tema di mobility management e di condividere con le istituzioni e i cittadini le buone pratiche aziendali di mobilità sostenibile».

La gestione della mobilità aziendale, spiega Consumers’ Forum, ha risvolti sociali, ambientali ed economici ed è finalizzata alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale in favore di una mobilità più sostenibile, a beneficio sia dei propri dipendenti che della collettività, contribuendo a diminuire il traffico urbano, l’inquinamento che ne deriva e il numero degli incidenti, aumentando così la qualità della vita per tutti.

Le relazioni di apertura sono affidate al Professor Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS e già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha valorizzato insieme al Ministero della Transizione Ecologica, nel decreto attuativo dell’11 maggio 2021, la definizione delle figure di Mobility manager aziendale, di Mobility manager d’area (pubblico) e del PSCL (piano spostamenti casa lavoro), e al Professor Matteo Colleoni, Ordinario all’Università di Milano Bicocca, Coordinatore nazionale GdL mobilità della RUS e GdL mobilità sostenibile per il PNRR 2021-2027.

Seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista, direttore comunicazione e relazioni esterne Centromarca Ivo Ferrario. Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli.

Diretta streaming QUI

Il programma QUI

