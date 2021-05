Consumers’ Forum: il 3 giugno si parla di 5G

Le opportunità e le regole del 5G sono al centro del nuovo evento organizzato da Consumers’ Forum. Imprese, Authority, Istituzioni, accademici e consumatori si confrontano su tutti gli aspetti richiamati dal 5G nel corso della web conference “5G: Innovazione, opportunità e regole,”, organizzata da Consumers’ Forum in collaborazione con il socio TIM, che si svolgerà giovedì 3 giugno alle 10.30 ( accrediti qui ).

Web conference sul 5G

«Con il 5G il nostro lavoro, la nostra vita quotidiana e il nostro modo di vivere la città cambieranno – spiega Consumers’ Forum in una nota – Ci sarà un salto tecnologico che consentirà una nuova fase della trasformazione digitale. Con la nuova generazione di trasmissione dati saremo tutti più veloci e più connessi. A chi spetta il ruolo di garantire la diffusione dei nuovi modelli digitali per permettere a tutti una corretta fruizione delle nuove tecnologie abilitate dal 5G? Aumenteranno i rischi per la sicurezza digitale dei cittadini? E per la privacy?».

All’evento parteciperanno Salvatore Rossi Presidente di TIM, Pasquale Stanzione Presidente Garante per la protezione dei dati personali, Laura Aria Commissaria Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Sassano Presidente Fondazione Ugo Bordoni, Fabio Bassan Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università Roma Tre, Ivana Borrelli Offerta 5G Verticals, Marketing Enterprise Market TIM, Valentino Sevino Direttore Area Pianificazione e Monitoraggio Mobilità Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Comune di Milano, Marco Pironti Assessore all’Innovazione Comune di Torino, Marco Bucci Sindaco Comune di Genova.