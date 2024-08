TikTok ritira dal mercato Ue il programma TikTok Lite Rewards

TikTok ritira definitivamente dall’Europa il programma TikTok Lite Rewards.

L’impegno presentato dalla piattaforma è stato accolto dalla Commissione europea, che ha reso vincolanti gli impegni di TikTok di ritirare definitivamente il programma TikTok Lite Rewards dall’UE. Gli impegni sono stati presentati da TikTok per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nel procedimento formale avviato nei confronti di TikTok il 22 aprile e per garantire il rispetto della legge sui servizi digitali.

TikTok si impegna dunque a ritirare definitivamente dall’Ue il programma TikTok Lite Rewards per conformarsi alla legge sui servizi digitali. Il programma era finito nel mirino di Bruxelles perché consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di una serie di “compiti” su TikTok. La preoccupazione della Commissione era che il programma fosse stato avviato senza una previa valutazione dei rischi che comporta, in particolare quelli legati all’effetto di dipendenza delle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi. Cosa ritenuta particolarmente preoccupante soprattutto per i bambini.

La piattaforma ha dunque assunto i seguenti impegni:

L’impegno a ritirare definitivamente dall’UE il programma TikTok Lite Rewards;

L’impegno a non avviare alcun altro programma che eluda il recesso.

La decisione, comunicata ieri da Bruxelles, rende gli impegni giuridicamente vincolanti. Questo significa che squalsiasi violazione degli impegni costituirebbe immediatamente una violazione della legge sui servizi digitali e potrebbe pertanto comportare sanzioni pecuniarie.

Servizi digitali e responsabilità delle piattaforme

Con questa decisione, la Commissione chiude inoltre il procedimento formale avviato nei confronti di TikTok il 22 aprile scorso dopo il lancio di TikTok Lite in Francia e in Spagna. Si tratta del primo caso che Bruxelles chiude ai sensi della legge sui servizi digitali 105 giorni dopo l’apertura del procedimento. È anche la prima volta che la Commissione accetta impegni da una piattaforma online designata nei confronti della quale ha avviato un procedimento formale ai sensi della legge sui servizi digitali. Rimane invece aperto l’altro procedimento formale avviato verso TikTok a febbraio.

«La sicurezza e il benessere degli utenti dei social media devono essere una priorità assoluta – ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale – Le caratteristiche di progettazione sulle piattaforme con effetti di dipendenza mettono a rischio il benessere dei loro utenti. Ecco perché abbiamo reso giuridicamente vincolanti gli impegni di TikTok nell’ambito della legge sui servizi digitali. Monitoreremo attentamente la conformità di TikTok. La decisione odierna invia inoltre un messaggio chiaro all’intera industria dei social media».

Cosa è TikTok Lite?

TikTok Lite è una nuova versione separata dell’app TikTok. Dopo il suo lancio in Spagna e in Francia nell’aprile 2024, la Commissione ha espresso preoccupazione sul programma TikTok Lite Rewards, che consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni “compiti” su TikTok Lite, come guardare video o contenuti di piacere, invitare amici a unirsi a TikTok e via dicendo. Nella preoccupazione di Bruxelles, il timore che TikTok Lite Reward sia stato avviato senza una valutazione dei rischi, specialmente quelli relativi all’effetto di dipendenza, e senza adottare misure di attenuazione dei rischi. Il programma insomma, spiega Bruxelles, potrebbe avere effetti negativi sulla salute fisica e mentale degli utenti. E questo è molto preoccupante soprattutto per i minori.

Ai sensi della legge sui servizi digitali, le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono infatti tenute a effettuare una valutazione dei rischi e a presentare una relazione ai servizi della Commissione prima di avviare qualsiasi nuova funzionalità che possa avere un impatto critico sui rischi sistemici. Devono inoltre adottare misure di attenuazione efficaci per affrontare i rischi individuati. TikTok non ha presentato una relazione sulla valutazione dei rischi per il lancio del nuovo programma, dunque la Commissione ha avviato un procedimento formale e ha avvertito TikTok della sua intenzione di sospendere il programma TikTok Lite Rewards nell’UE. Il 24 aprile, infine, la Commissione ha preso atto della decisione di TikTok di sospendere volontariamente il programma TikTok Lite Rewards nell’Unione europea.

