FWU Life Insurance Lux, Ivass: sospensione dei pagamenti, nominato un Commissario

Dall’Ivass arrivano gli aggiornamento sul gruppo FWU e sulle due compagnie assicurative che operano in Italia nel ramo vita. Sospensione dei pagamenti e nomina del Commissario per FWU Life Insurance Lux

Sospensione dei pagamenti e nomina del Commissario per la compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux (che opera anche in Italia nel ramo vita). L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha chiesto ai distributori italiani delle compagnie FWU Life Insurance Lux s.a. e FWU Life Insurance Austria AG di istituire dei punti di contatto destinati alla clientela. È l’aggiornamento che viene dall’Ivass in relazione allo stato delle due compagnie assicurative, che operano anche in Italia nel ramo vita, dopo il deterioramento delle loro condizioni finanziarie e le misure già adottate dalle Autorità di vigilanza di Lussemburgo e Austria.

L’Ivass ha infatti comunicato che l’autorità di vigilanza lussemburghese CAA ha reso noto che il 2 agosto 2024 il Tribunale lussemburghese ha accettato la richiesta di sospensione dei pagamenti presentata dalla compagnia assicurativaFWU Life Insurance Lux S.A. e ha nominato un commissario (commissaire de surveillance) per monitorare la gestione delle attività e passività della compagnia.

La sospensione dei pagamenti della FWU Life Insurance Lux S.A. potrà durare al massimo sei mesi. Di seguito i link alle notizie sul sito dell’Autorità di vigilanza lussemburghese Commissariat Aux Assurances (CAA):

Sulla FWU Life Insurance Austria AG non vi sono ulteriori aggiornamenti rispetto a quelli riportati dall’Ivass nei giorni scorsi.

L’Ivass ricorda che “entrambe le compagnie non possono al momento sottoscrivere nuovi contratti”.

L’Istituto ha chiesto ai distributori italiani dei prodotti della FWU Life Insurance Lux e della FWU Life Insurance Austria AG di “istituire un punto di contatto a cui la clientela potrà rivolgersi per avere le informazioni necessarie alla migliore gestione della propria posizione assicurativa”.

I sottoscrittori delle polizze potranno inoltre rivolgersi alle associazioni dei consumatori per valutare e tutelare al meglio la propria posizione. L’Istituto sta seguendo la situazione in stretto contatto con EIOPA e con le autorità competenti di Lussemburgo e Austria e fornirà gli aggiornamenti sul proprio sito.

Presso IVASS è attivo dal lunedì al venerdì il Contact Center Consumatori: 800-486661 dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!