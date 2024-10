Halloween è fra noi… e festeggiare (di tutto punto) non costa poco

Halloween è fra noi… e festeggiare non costa poco (Foto Daisy Anderson per Pexels)

Halloween è fra noi… e festeggiare non costa poco. Chi si appresta a celebrare questa ricorrenza ormai diffusa anche in Italia ha due possibilità: organizzare dolci e cene a tema in casa e portare i bambini a fare dolcetto o scherzetto “arrangiandosi” con un trucco di base, un mantello nero e molto colore scuro sotto gli occhi, oppure organizzare una festa a tema, in un locale privato, con tanto di maschere horror e inquietanti. E spendere ovviamente molto di più.

Halloween è fra noi col suo corollario di tradizioni legate all’occulto (e a un marketing che fa leva sulla voglia di divertirsi e di esorcizzare la paura). Stasera strade e piazze vedranno gruppi di bambini andare alla ricerca di dolci e caramelle, con la formula di rito “dolcetto o scherzetto?”. Vista la popolarità della festa, l’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio dei costi per feste e travestimenti, comparandoli con quelli dell’anno scorso. I prezzi sono aumentati mediamente del 9,3%. Ma di quali costi stiamo parlando?

Maschere di Halloween e costumi a tema

Halloween significa per molti costumi a tema, che fanno paura e incutono timore. I classici sono quelli da vampiri, zombie, streghe, scheletri e creature inquietanti di diverso tipo e natura.

Poi ci sono le maschere “di tendenza” dell’anno, quelle che si ispirano al cinema e alle serie tv. Segnalate ad esempio le maschere di Hannibal lecter, anche in versione femminile, di It-girl, da Joker e quelle ispirate alle atmosfere dark dei film di Tim Burton. Ci sono poi travestimenti ispirati alla storia e alla mitologia greca.

Federconsumatori calcola che per comprare un costume “da brividi” si spendano dai 55,99 euro per un bambino a 64,99 euro per un adulto (rispettivamente il +6% ed il +11% rispetto al 2023). L’alternativa può essere il noleggio, se si va a una festa organizzata (ma i prezzi variano da 48 euro a 70 euro).

C’è poi l’opzione sicuramente più gettonata, che è quella di acquistare qualche accessorio a tema e creare da soli il proprio costume e il proprio look vampiresco, magari facendosi aiutare da qualche video tutorial per il trucco.

Ed ecco il capitolo make-up. Federconsumatori calcola che, in base al formato del kit completo, i trucchi hanno un costo che va dai 13,00 euro ai 28,18 euro, con un aumento del 6% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 4% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori. Anche in questo caso risparmiare è semplice: basta truccarsi con i cosmetici che già si hanno a disposizione in casa, aggiungendo un tocco di fantasia e qualche colore extra.

Caramelle per fare dolcetto o scherzetto

Halloween significa anche dolci tipici. In questo caso, caramelle e dolciumi che i bambini chiedono di casa in casa e di negozio in negozio o che le famiglie acquistano con l’idea di distribuirli a chi verrà a bussare alla porta. Per fare insomma “dolcetto o scherzetto” si acquistano caramelle che, stima Federconsumatori, hanno un costo medio di 3,65 euro per 200 grammi (l’associazione considera una media tra i prezzi di quelle sfuse e di quelle confezionate. Per i cioccolatini servono in media 4,50 euro per 250 grammi. In supermercati e pasticcerie si trovano in vendita anche invitanti biscotti decorati (costo medio 5,15 euro per 200 grammi) che riproducono i simboli della festività, come zucche, fantasmi, cappelli di strega e pipistrelli, nonché golose mele stregate (dal costo di 7 euro) ricoperte di glassa di zucchero.

E se si vuole fare una festa a tema? Attenzione perché in questo caso, se si organizza una festa privata in un locale, i costi decollano. Federconsumatori calcola un costo medio di circa 380 euro per l’affitto della sala, a cui si aggiungono 20 euro a persona per un buffet caldo e 137,00 euro di diritti SIAE. Eventuali costi di fotografo, animatore e truccatore ammontano rispettivamente a 165 euro, 108 euro e 98 euro. Nei ristoranti, altra opzione a disposizione, molti locali organizzano serate con allestimento e menu a tema. In questo caso il costo medio è di poco superiore ai 51 euro (con prezzi diversi a seconda delle città) e un aumento del 9,6% rispetto al 2023. Si potranno gustare menu a base di zucca, drink serviti in pentoloni fumanti, pasticcini a forma di teschio. Halloween è servito anche quest’anno.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!