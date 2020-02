La certezza di San Valentino: mille occasioni per spendere

Se non basta il pensiero, allora San Valentino offre una grande certezza: tante occasioni per spendere. Dipende tutto dal budget. Per la cena romantica si va dai 45 ai 120 euro ma se si vuole strafare con la notte nel faro si arriva a 490 euro

A San Valentino c’è una sola certezza. Se volete spendere, ci sono mille occasioni per farlo. Business is business e la festa degli innamorati non si sottrae alla corsa al regalo originale. Basta il pensiero, naturalmente. Ma se invece il pensiero non basta, cosa si può regalare? Le possibilità sono infinite. Anzi, a ben vedere, sono definite solo da un elemento: il budget che si vuole impegnare per festeggiare il 14 febbraio. Ecco allora che, come da tradizione, l’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha monitorato costi e tendenze del San Valentino 2020 e ha registrato un aumento medio per i regali del 4,8%.

Cena romantica, sullo yacht, o notte nel faro?

La cosa più interessante, però, è la lista delle possibilità di spesa che si aprono agli innamorati che hanno voglia di spendere. Basti pensare alla voce cene fuori, weekend di relax, “fuga romantica”.

La cena romantica tradizionale ha prezzi che variano da una città all’altra. E si aggirano dai 45 ai 120 euro a persona a seconda del menu e del locale che si sceglie. Se invece la classica cena non basta ma si cerca un ambiente originale, aprite il cuore e il portafoglio: per la cena itinerante sul bus servono 179 euro, cullati a bordo di uno yacht bisogna mettere in conto una spesa di 350 euro (con altre 180 ci si dorme pure) mentre per chi vuole proprio strafare c’è la notte nel faro. “Location eccezionale, ma non per tutte le tasche”, chiosa Federconsumatori, perché ci vogliono circa 490 euro a notte per due persone.

Altrettanto costosa l’abbinata “vino e terme”, che unisce degustazione, pernottamento, colazione e percorso benessere: 440 euro e passa la paura. Molto più abbordabile la fuga romantica: cena e pernottamento, colazione e percorso benessere e bastano 179 euro.

Cioccolatini & fiori, ma vuoi mettere il drone?

I regali di tradizione sono sempre presenti, dai cioccolatini ai fiori. Per un bouquet di fiori servono quasi 37 euro, per una scatola di cioccolatini si mettono in conto 11,50 euro (per una trentina di praline) ma qui le possibilità sono infinite perché in questo periodo abbondano edizioni e confezioni limited edition, cuore rosso, cioccolato e quant’altro, e un prezzo solitamente un po’ più alto (tanto gli innamorati non ci fanno caso).

Fra le tendenze dell’anno, Federconsumatori mette ambiente, regali solidali e hi tech, con la possibilità di spaziare dal biglietto di auguri che finanzia campagne educative e iniziative benefiche alla scelta di piantare una coppia di alberi. Non mancano i regali hi tech – vuoi mettere il mini drone con la fotocamera per i selfie? 32 euro – e tutta la vasta gamma di offerte 2 per 1. Spendere per credere.