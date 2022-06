Città d’arte, turismo in ripresa. Quanto costa un weekend lungo?

Il turismo nelle città d’arte è in ripresa nell’estate 2022 e quest’anno quasi una famiglia su cinque sceglierà di trascorrere almeno un weekend lungo in una città di cultura. Ma quanto costa un weekend lungo in una città d’arte? Il monitoraggio di Federconsumatori

Il turismo nelle città d’arte è in ripresa nell’estate 2022. Quest’anno quasi una famiglia su cinque sceglierà di trascorrere almeno un weekend lungo in una città di cultura, in Italia o in Europa. Le previsioni di una ripresa del turismo culturale sono del resto condivise anche da Assoturismo Confesercenti, che prevede un turismo culturale in ripartenza per l’estate, con oltre 27 milioni di presenze fra giugno e agosto e un aumento del 24,6% rispetto allo scorso anno. Ma quali sono i costi di una piccola vacanza nelle città d’arte? Non piccoli, dice Federconsumatori.

Estate 2022, weekend in una città d’arte

L’estate 2022 sarà per gli italiani all’insegna dei viaggi, dice Federconsumatori, ma nonostante le potenzialità di ripresa il settore turistico risente della grave crisi che colpisce il potere di acquisto delle famiglie, seriamente messo alla prova dai rincari in atto in molti settori: dai carburanti, all’energia, all’alimentazione, passando per molti servizi i cui prezzi sono lievitati in maniera più o meno giustificata. Ecco perché, prosegue l’associazione, la tendenza più diffusa sarà quella delle vacanze low cost all’insegna del risparmio. E molto gettonati sarano i weekend presso città d’arte, in Europa ma soprattutto entro i confini nazionali.

Il 2022 segna, dice Federconsumatori, un importante rilancio del turismo anche nelle città d’arte grazie al 18% degli italiani che le hanno favorite, producendo un significativo incremento di prenotazioni nel periodo dell’alta stagione estiva.

«La permanenza durante i weekend “lunghi” nelle metropoli culturali in Italia, tuttavia, non sembra poco dispendiosa», prosegue l’associazione.

Quanto costa la vacanza in una città d’arte?

Federconsumatori ha svolto un monitoraggio dei prezzi delle tariffe offerte dalle strutture alberghiere di cinque città italiane (Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli).

«Le soluzioni di pernottamento e colazione più convenienti per le famiglie, sono quelle offerte dagli hotel a tre stelle, che in media prevedono, per due adulti e due bambini, una spesa di circa 499,73 euro, seguiti dalle case vacanza (522,8 euro) e dai bed and breakfast (619,4 euro). In generale, gli alberghi nelle città d’arte del Sud risultano meno cari», dice Federconsumatori.

Un weekend lungo in Italia ha infatti prezzi che variano dai circa 450 euro di Napoli ai 581 di Firenze, passando per 465 euro di Bologna, 496 euro di Milano e 505 euro di Roma (per alberghi a tre stelle). Molto vari anche i prezzi del bed and breakfast, perché le tariffe variano dai 350 euro di Napoli ai 675 di Bologna (a Roma servono 434 euro, a Milano 673 euro e a Firenze 531 euro).

Più considerevole, prosegue Federconsumatori, è la spesa da sostenere scegliendo le stesse formule alberghiere nelle città d’arte fuori Italia come Londra, Parigi, Madrid e Lisbona. Anche in questo caso, le camere degli hotel a tre stelle si rivelano meno care con una tariffa media di 771,60 euro seguite in ordine crescente dai bed and breakfast (845,35 euro) e dalle case vacanza (960,10 euro). Le tariffe dell’hotel a tre stelle a loro volta variano dai 537 euro di Madrid, ai 745 euro di Lisbona, fino ad arrivare a 860 euro a Londra e a 944 euro a Parigi.

Federconsumatori ha condotto uno studio anche sui prezzi del noleggio in sharing, per un utilizzo di due ore dell’affitto di mezzi di trasporto in sharing. I costi medi risultano di 34,80 euro per le automobili (in genere utilitarie), di 4,00 euro per le biciclette elettriche, di 31,20 euro per gli scooter elettrici e di 25,00 euro per i monopattini elettrici.

«Alla luce di tali costi emerge che la spesa complessiva alloggio + car sharing (2 ore al giorno) per una famiglia composta da due adulti e due bambini, in un weekend lungo in alta stagione (fine luglio) in Italia si aggira intorno a 651,71 euro, all’estero a 963,4 euro (+48%)».

