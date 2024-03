Codacons, viaggiare a Pasqua: i biglietti aerei schizzano alle stelle

In occasione delle vacanze di Pasqua, concedersi un viaggio all’estero sarà più costoso. È il Codacons ad affermarlo, dopo aver condotto un’indagine sui listini prezzi dei voli aerei per le mete più gettonate in Italia e all’estero. Gli italiani che sceglieranno di viaggiare dovranno quindi mettere in conto una spesa per i biglietti aerei non inferiore ai mille euro tra andata e ritorno.

Per volare da Roma alle Mauritius, a Cuba o a Santo Domingo, partendo sabato 30 marzo e tornando sabato 6 aprile, il volo costa oltre 1.200 euro a passeggero, poco meno se si va alle Seychelles (1.148 euro) o a Zanzibar (1.080 euro).Un po’ meglio se si prendono in considerazione delle mete più vicine, ad esempio Roma-Tenerife 509 euro, oppure, Roma-Gran Canaria 395 euro, e Roma-Sharm el-Sheikh 476 euro.

Si potrebbe erroneamente pensare che rimanere in Italia sia la scelta più conveniente. Invece non andrà meglio a chi deciderà di trascorrere i giorni di Pasqua e Pasquetta vicino casa: un soggiorno per un fine settimana, camera doppia, hotel a 3 stelle dal 30 marzo al 2 aprile nelle città d’arte, varia da 407 a 1.597 euro (Firenze), da 251 a 2.723 euro (Roma) e da 427 a 1.333 euro (Venezia).

Insomma, per questa Pasqua, basandoci sui dati riportati dal Codacons, non c’è dubbio: occorre mettere mano al portafogli e affrontare spese folli a causa dei rialzi delle tariffe aeree ma anche e soprattutto a causa dei rincari sulle strutture ricettive.

