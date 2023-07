Logistica aeroportuale: opzioni di impiego dei rulli motorizzati

L’efficienza e l’affidabilità sono due requisiti fondamentali per la corretta gestione della logistica interna ad un aeroporto. Infatti, in contesti caratterizzati da un elevato numero di persone e bagagli da gestire, giorno per giorno, è indispensabile che ogni fase del processo sia gestita al meglio. Ovviamente la movimentazione dei bagagli all’interno dell’aeroporto rappresenta una delle principali sfide da affrontare visti i grandi numeri e le dimensioni notevoli che caratterizzano questi luoghi. La movimentazione di tutti bagagli avviene ormai grazie all’utilizzo di appositi sistemi di smistamento e di trasporto automatizzati.

Rulli motorizzati in aeroporto

Come anticipato, la logistica aeroportuale è un settore che richiede elevati standard, per garantire prestazioni di alto livello sia per i passeggeri che per la sicurezza operativa, mantenendo al contempo un’efficienza energetica ottimale. Questo settore richiede una gestione accurata dei processi di movimentazione delle merci e dei bagagli, nonché un sistema di trasporto affidabile ed efficiente. Proprio per questo, potrebbe essere utile impiegare dei rulli motorizzati, ovvero dei dispositivi che consentono il trasporto rapido e semplice dei bagagli e delle merci all’interno dell’aeroporto.

Perché vengono utilizzati i rulli motorizzati in aeroporto?

I rulli automatici (o motorizzati), come quelli prodotti da interroll, sono indispensabili in ambito aeroportuale per diversi motivi. In primo luogo, essi consentono il trasporto dei bagagli dai punti di check-in dei viaggiatori fino alle stive degli aerei e viceversa in modo rapido e sicuro. Le valigie vengono posizionate sui rulli e questi ultimi si spostano in maniera automatica grazie al motore di cui sono dotati. In questo modo, è possibile ottenere il duplice vantaggio di ridurre gli sforzi necessari per il trasporto e accelerare il processo di movimentazione dei bagagli. In alcuni aeroporti, inoltre, i rulli motorizzati vengono impiegati anche per la consegna dei bagagli presso i punti di ritiro, riducendo di conseguenza le tempistiche di attesa dei passeggeri. Negli hub di trasporto aereo, invece, i rulli motorizzati permettono di spostare le merci verso diverse aree di smistamento, quando esse devono percorrere un percorso prefissato.

Trasporto della merce da un punto ad un altro

Le rulliere motorizzate vengono utilizzate anche per trasportare non solo i bagagli ma anche la merce da un sito aziendale ad un aeroporto e viceversa. Questo permette di superare una delle difficoltà principali connesse ai trasporti che avvengono via aerea ovvero, il trasporto della merce su pallet dedicati, quasi sempre incompatibili con il resto della filiera logistica. Tale necessità è ovviamente dovuta alle condizioni di viaggio, pertanto, non può non essere assecondata. Oggigiorno i pallet aerei ed i container ULD vengono trasportati da e verso i siti aziendali solo ed esclusivamente da appositi semirimorchi dotati di apposite rulliere motorizzate, finalizzate ad agevolarne il movimento. In conclusione, il metodo migliore per poter ottimizzare la movimentazione delle unità di carico è utilizzare le rulliere che siano capaci di interfacciarsi correttamente con il magazzino aeroportuale e la “carrellabilità” del pavimento del semirimorchio, in modo da garantire la trasportabilità, ove occorra, non solo dei pallet e dei container ULD ma anche di altra merce.

