Lucca Comics & Games, Altroconsumo: caro weekend per gli amanti di manga, fumetti e fantasy

Fino a 443 euro per soggiornare due notti in albergo a Lucca in occasione del Lucca Comics & Games. Per un tranquillo weekend di ottobre ne basterebbero 212. Lo scorso anno però, per lo stesso evento, i prezzi erano lievitati fino a oltre 700 euro. Altroconsumo torna ad analizzare i prezzi del Lucca Comics & Games, uno dei più importanti appuntamenti internazionali sul mondo dei fumetti e dell’animazione, dei videogames e del fantasy. L’edizione di quest’anno si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre. Sono previsti centinaia di espositori che presenteranno fumetti, animazione, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, serie tv, illustrazioni, narrativa fantasy. E quanto costerà agli appassionati?

Lucca Comics & Games, prezzi al rialzo

L’indagine di Altroconsumo ha evidenziato prezzi in aumento rispetto a un normale weekend di ottobre. L’associazione ha deciso di analizzare i costi di alloggio e trasporto pubblico dall’1 al 3 novembre e ha confrontato i prezzi con un normale fine settimana del mese precedente (11-13 ottobre).

Se un anno fa il biglietto della sola giornata inaugurale costava 25,60 euro quest’anno costa 26 euro, mentre la giornata clou di sabato 2 novembre passa da 30,60 euro a 33 euro. Ma è sul biglietto cumulativo per l’intero evento (5 giorni) che si fa sentire l’aumento, passando da 82 euro a 95 euro. E anche sul più gettonato 3 giorni weekend si sborserà di più, 76 euro al posto dei precedenti 65 euro.

I risultati dell’inchiesta di Altroconsumo per quanto riguarda il pernotto mostrano un risultato a due facce: se dormire a Lucca e dintorni (Pisa e Viareggio) nel primo fine settimana di novembre, costa oggi mediamente il 70% in più che nel mese precedente, è altrettanto vero che di fatto l’alloggio in questo periodo rincara meno dello scorso anno, quando si spendeva mediamente il 161% in più della settimana di ottobre presa a confronto.

Gli aumenti più consistenti tra la settimana del festival e un tranquillo weekend di ottobre si registrano per alberghi (+128%) e campeggi (+94%). Per gli hotel i prezzi non solo crescono di più, ma si rivelano tra i più cari delle tipologie considerate: 443 euro è la spesa a cui si va incontro per un soggiorno di due notti contro i 212 euro di due notti a ottobre. Da notare però che per le stesse due notti in albergo, l’anno scorso si spendevano ben 734 euro (quasi 300 euro in più).

L’aumento dei prezzi a Lucca (rispetto a un altro fine settimana di ottobre) più alto in assoluto è quello per i B&B (+604%) con una spesa media che passa dai 113 euro a ottobre a ben 794 a novembre, per due notti: 7 volte tanto. Anche per le altre tipologie di alloggi gli aumenti sono consistenti, oltre il 400%, spesa sopra i 700 euro per gli hotel (quasi 1500 euro nel 2023) e sopra gli 800 euro per appartamenti, case e stanze con Booking.com e Airbnb.

