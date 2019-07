Sicurezza stradale, la Polizia di Stato presenta il piano di viabilità per l’estate 2019

Bollino nero il 3 e il 10 agosto. Bollino rosso negli altri fine settimana. E una campagna social, al via da domani, per sensibilizzare sulle conseguenze dell’alcol alla guida, dell’eccesso di velocità, dell’uso dello smartphone al volante. Con ironia, certo. Ma con l’intento di prevenire comportamenti pericolosi per se stessi e per gli altri.

Queste alcune delle iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato che ha presentato il piano di Viabilità Italia per le partenze dell’estate 2019. C’era anche il capo della Polizia Franco Gabrielli, che nel suo intervento ha sottolineato tre parole chiave alla base della prevenzione e della sicurezza stradale: consapevolezza, responsabilità, rispetto.

#Estate2019 #CapodellaPolizia a presentazione piano #viabilitàitalia “Consapevolezza, responsabilità, rispetto tre parole chiave alla base della prevenzione

Consapevolezza dei rischi e guida responsabile per il rispetto di sé stessi e degli altri utenti della strada” pic.twitter.com/suXXM92rxs — Polizia di Stato (@poliziadistato) 18 luglio 2019

«La consapevolezza dei rischi – ha detto il Prefetto – credo sia la parola chiave quando ci si mette alla guida in mesi e giornate caratterizzate, purtroppo, da una forte mortalità a causa di incidenti. Basti pensare che nel mese di agosto la frequenza delle morti su strada nel 2017 è stata di 2,3 decessi ogni 100 incidenti stradali. In questo esodo, che prelude alla parte dell’anno dove le persone legittimamente sperano di poter passare il periodo più lungo di riposo, dobbiamo quindi essere consapevoli sulla strada, per evitare che si caratterizzi appunto negativamente».

E sulla responsabilità ha aggiunto: «Noi potremmo mettere tutte le pattuglie e tutte le tecnologie di questo mondo ma il tema della responsabilità personale deve essere messo al centro».

Due giorni di bollino nero. E i video di #SEISICURO

Nel piano c’è il calendario con le giornate in cui si prevede il maggior numero di persone in viaggio. Quest’anno sono contrassegnate con “bollino nero” le mattine di sabato 3 agosto e di sabato 10 agosto, giornate in cui storicamente è prevista la più alta concentrazione delle partenze e di una parte dei rientri. Gli spostamenti si preannunciano, invece, intensi sia nell’ultimo fine settimana di luglio, contraddistinto con il bollino rosso, sia negli altri weekend del mese di agosto.

E da domani parte anche la campagna #SEISICURO, un’iniziativa della Polizia di Stato e di Autostrade per l’Italia, per informare gli automobilisti sui gravi rischi di una guida scorretta attraverso l’ironia del testimonial Dario Vergassola. L’attore, nei video realizzati, mostra gli effetti di un uso scorretto dello smartphone, dell’eccesso di velocità, del mancato uso delle cinture di sicurezza e dell’utilizzo di alcool e di droghe. Per dire: se usi lo smartphone alla guida, rischi di fare un incidente, rispondi distrattamente, lei pensa che la vuoi lasciare, cadi in depressione, ti arruoli nella Legione straniera. E non è davvero il caso.