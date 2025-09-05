Traffico, Anas: oltre 12 milioni di auto sulle strade nel weekend

Partenze per il weekend e ultimi rientri in città dalle vacanze sono i due movimenti che animeranno il traffico sulle strade per sabato 6 settembre e domenica 7 settembre. L’Anas prevede un traffico inteso e in aumento, oggi e domani verso le località turistiche per le ultime vacanze, e domenica 7 settembre, nel pomeriggio, per il rientro nelle grandi città del Centro-Nord. L’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stima così 12 milioni e 800mila spostamenti di autoveicoli nel fine settimana. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, sabato 6 settembre, e in particolare in quello di domenica 7.

Anche in questo week end Anas ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).

Ritorno in città, attenzione alla guida

“Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità e le attività lavorative – ha ricordato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme –. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. La malinconia della fine delle vacanze e la voglia di tornare rapidamente a destinazione possono portare a comportamenti rischiosi: secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L’11,4% ritiene che durante la guida “si possa fare altro”, mentre soltanto il 55,4% è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati. In queste ore si concentrano numerosi spostamenti, anche a livello locale, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito – conclude l’ad – a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

Il traffico sulle strade del weekend

Gli itinerari interessati dal weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città, con il traffico proveniente dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Traffico intenso, dunque, sulle principali arterie del paese, come la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; la statale 148 “Pontina” nel Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia e molte altre. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 settembre dalle 7 alle 22.