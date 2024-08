Emissioni veicoli pesanti, MDC: incentivare l’uso dell’idrogeno

Nuova proposta da parte del Movimento Difesa del Cittadino che ha presentato alla Commissione Europea il proprio parere sul regolamento per la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti. La proposta mira a includere veicoli alimentati a idrogeno e altre tecnologie innovative, introducendo metodologie aggiornate per la valutazione delle emissioni.

MDC ha accolto con favore questa iniziativa della Commissione, ma ritiene che non sia sufficiente. L’Associazione ritiene fondamentale che le politiche dell’UE offrano un maggiore sostegno all’adozione dell’idrogeno, al fine di rappresentare un passo cruciale per ridurre l’impatto ambientale del trasporto pesante.

“L’associazione suggerisce alla Commissione UE diverse misure per migliorare il regolamento in essere, come incentivare l’uso dell’idrogeno attraverso misure fiscali e sussidi, sviluppare una rete capillare di stazioni di rifornimento di idrogeno, garantire trasparenza e accessibilità dei dati delle simulazioni, affidare la verifica delle simulazioni a enti indipendenti, promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per le batterie, stabilire norme chiare per il riciclo delle batterie, uniformare le procedure di certificazione in tutta l’UE e offrire supporto tecnico e finanziario ai produttori di tecnologie innovative”. Queste le proposte sottolineate dall’avvocato Francesco Luongo, esperto di MDC, e autore del parere presentato alla Commissione Europea.