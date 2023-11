Servizio taxi, Consumatori: da anni denunciamo carenza nelle licenze

Servizio taxi sotto i riflettori dell’Antitrust, che oggi ha inviato una segnalazione ai Comuni di Roma, Milano e Napoli sulla strutturale inadeguatezza del numero di licenze attive rispetto alla domanda del servizio. I taxi sono al centro da tempo di ripetute denunce da parte di consumatori e utenti che lamentano una serie di disservizi a partire dalle lunghe file per reperire un’auto (accade di frequente a Roma, alla Stazione Termini) fino ad arrivare alle chiamate che non ricevono risposta positiva. È quindi naturale che le associazioni dei consumatori, che da tempo denunciano la carenza di taxi nelle città, tornino a far sentire la loro voce.

Codacons: di notte fino al 42% delle chiamate senza risposta

Per il Codacons, di notte fino al 42% delle chiamate degli utenti rimane senza risposta. Secondo l’associazione “servono sanzioni verso i sindaci che non aumentano le licenze a fronte dell’inadeguatezza del servizio”.

“Nei mesi scorsi avevamo segnalato alle autorità competenti il caos taxi che regna in Italia, con l’offerta di auto bianche decisamente insufficiente – afferma l’associazione – Basti pensare che in alcune città, nelle ore notturne, il 42% delle chiamate degli utenti che necessitano di un taxi rimane senza risposta, percentuale che scende a circa il 30% all’ora di cena nei giorni feriali. Per questo avevamo presentato una formale diffida ai sindaci di Roma, Milano, Firenze e Napoli e un esposto alle Corti dei Conti regionali, ai comandi della Guardia di finanza e all’Antitrust”.

«Tuttavia un semplice richiamo non basta – afferma il presidente Carlo Rienzi – Dopo l’approvazione definitiva del Dl Asset che contiene semplificazioni e procedure più snelle per l’aumento delle licenze taxi, riteniamo che i sindaci che non aumentano le licenze vadano sanzionati e denunciati per i possibili reati di rifiuto di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio».

UNC: nulla di nuovo

L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che la carenza delle licenze è argomento denunciato da anni.

«Bene, apprezziamo che l’Antitrust abbia messo un punto fermo nella diatriba tra consumatori, che chiedono più licenze, e tassisti che negano che ce ne sia bisogno – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Ma dal nostro punto di vista non c’è nulla di nuovo. Questa carenza del numero delle licenze la denunciamo da anni, inutilmente e inascoltati. Ecco perché chiediamo le liberalizzazioni in questo settore, ad esempio eliminando i vincoli territoriali, in modo che sia i tassisti che gli Ncc possano svolgere il servizio dove vogliono, dando la possibilità ai tassisti di poter uscire dall’ambito comunale e agli Ncc di non dover rientrare in rimessa dopo ogni servizio, obbligo che ancora parzialmente permane nonostante una sentenza della Consulta».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!