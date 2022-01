Vacanza a Palermo? Consigli utili per vivere al meglio la città

Palermo è un grande capoluogo ricco di storia, tesori antichi, mercati e bontà da gustare in strada in ogni angolo

Palermo è una città unica al mondo. Un grande capoluogo ricco di storia, tesori antichi, mercati e bontà da gustare in strada in ogni angolo. Non è solamente una città turistica ma un vero e proprio micromondo che lascia estasiato qualsiasi turista accorra a visitarla. Oggi vedremo insieme cosa è importante sapere prima di partire per viverla al meglio e tornare a casa con un piacevolissimo ricordo, anche se hai pochi giorni a disposizione per le tue vacanze.

Dal porto al centro

Arrivare a Palermo è facilissimo, soprattutto se parti in traghetto. Per il viaggio ti basta prenotare una nave Napoli Palermo all’orario che più preferisci e approderai direttamente al porto turistico, posizionato praticamente in centro città. Il porto si trova vicino una delle zone più carine, la Kalsa, dove solitamente sono distribuiti la gran parte degli alloggi, delle case vacanza e degli alberghi. Per questo se viaggi leggero potrai arrivare in centro anche a piedi, con una breve camminata che fiancheggia la costa. In alternativa troverai sempre un servizio molto utile, quello del taxi condiviso che raccoglie fino ad un massimo di sei persone con cui dividerai il costo della tratta. L’autista si accorderà con te per lasciarti a due passi da dove pernotti e spenderai meno rispetto ad un taxi singolo.

Cosa mettere in valigia

Noi suggeriamo sempre di viaggiare leggeri, lasciando a casa il superfluo e tenendo a disposizione più spazio possibile per portarsi indietro ricordini e souvenir. Se visiterai Palermo durante la stagione calda troverai un clima parecchio afoso per cui evita di portare con te capi scomodi e impegnativi. Piuttosto scegli indumenti in cotone chiaro, adatti per camminare molto e per non soffrire troppo le alte temperature. Per questo anche le scarpette comode sono d’obbligo e, soprattutto, immancabili, dei costumi da bagno.

Spostarsi in città

Come anticipato poc’anzi Palermo offre il meglio di sé quando la vivi a piedi o se ti sposti come fanno le persone del posto: in monopattino elettrico. In questo modo prendi un po’ di fresco durante il tragitto e hai tutto il tempo per ammirare il borgo, l’architettura del posto e la vita quotidiana di questa città dinamica e colorata. Certo, la macchina è pur sempre una comodità perché ti permette di visitare anche le zone più periferiche e di scoprire posti meno turistici di quelli che si trovano in centro.

Un giretto a Mondello

Mondello è un mondo a parte. Si raggiunge facilmente in circa venti minuti di autobus cittadino ed è una lingua di costa che lascia tutti a bocca a aperta. Secondo noi vale la pena visitarla e fare un bel bagno nell’acqua limpida e nella sabbia fine ma simile ad una ghiaia. La costa è caratterizzata da piccoli lidi sempre molto pieni per cui in alta stagione troverai posto soprattutto sulle zone dedicate alla libera balneazione.

I luoghi della memoria

Una tappa che suggeriamo è quella di Via d’Amelio, presidiata dai volontari delle Agende Rosse che accolgono i passanti spiegando molte curiosità su questo tragico luogo della memoria in cui perse la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. L’albero di ulivo posizionato proprio sul luogo in cui avvenne l’esplosione è ripreso 24 ore su 24 da una telecamera offerta da un’azienda che mostra in tempo reale le visite delle persone che vengono a dare un saluto a questo luogo.