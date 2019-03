Giornata consumatore e ClimateStrike, Assoutenti: occasione per lanciare Expo Consumatori 2019

Oggi è “l’occasione giusta per lanciare la seconda edizione di Expo Consumatori”, dice Assoutenti. Oggi infatti è la Giornata europea e mondiale del consumatore. E sempre oggi è la giornata dedicata al clima, con lo sciopero e la protesta dei giovani che in tutte le piazze del mondo stanno chiedendo di agire contro il cambiamento climatico. Per questo, proprio oggi, Assoutenti sarà nelle piazze italiane a manifestare insieme agli studenti per il ClimateStrike e lancerà al tempo stesso la sua kermesse, in programma dal 9 all’11 maggio a Roma.

“Per una crescita felice”, è il tema di Expo Consumatori 4.0, con la prima giornata dedicata all’innovazione, la seconda alla sostenibilità e la terza alla solidarietà. Oggi dunque “è l’occasione giusta per lanciare la II edizione di Expo Consumatori 4.0 – spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – I giovani chiedono di non dover aspettare di diventare classe di governo prima di veder cambiata la curva dello sviluppo verso la sostenibilità, è fondamentale rispondere al loro appello”.

Expo Consumatori è alla seconda edizione. È stata lanciata nel 2018 come “unica esposizione in Italia dedicata alle tematiche del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società, in una prospettiva di crescita felice. Innovazione, sostenibilità e solidarietà dei processi di customer care attuati da imprese e istituzioni faranno da filo conduttore dell’edizione 2019”, si legge sul sito della manifestazione, che si svolgerà alla Casa del Cinema di Villa Borghese.

Le istanze dei ragazzi che si stanno mobilitando in tutto il mondo sulla scia delle proteste della giovane svedese Greta Thunberg saranno dunque i temi centrali di Expo Consumatori 4.0, che propone la crescita felice come nuova strategia di sviluppo. “Ai giovani il compito di indicare la via partecipando al concorso Ambasciatori di Futuro rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio – spiega Furio Truzzi – Il contest chiede ai ragazzi di descrivere attraverso elaborati scritti, video e altre forme di produzione artistica il proprio contributo ad un’economia circolare, solidale e capace di garantire la crescita felice”.

‘Giovani Ambasciatori del Futuro’ farà parte del programma di Expo Consumatori 4.0, consultabile sul sito www.expoconsumatori.it, insieme a tavole rotonde, spettacoli, proiezioni e stand che si succederanno nelle tre giornate 9, 10, 11 maggio, ciascuna dedicata ad uno dei temi principali della manifestazione, ovvero innovazione, sostenibilità e solidarietà.