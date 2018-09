Europa registra iniziativa cittadini contro gabbie per animali da allevamento

“Metti fine all’era della gabbia”: questa la nuova Iniziativa dei cittadini europei che la Commissione Ue ha deciso di registrare. L’iniziativa End the Cage Age ha l’obiettivo dichiarato di porre fine al “trattamento disumano degli animali d’allevamento” tenuti in gabbia. Gli organizzatori chiedono alla Commissione di proporre una legislazione che vieti l’uso delle gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche; stalli da parto per scrofe; box per scrofe e box individuali per vitelli, laddove non già proibiti.

La registrazione dell’iniziativa avverrà l’11 settembre, e da allora decorrerà la raccolta di firme annuale a sostegno della proposta. La decisione della Commissione di registrare l’iniziativa riguarda solo l’ammissibilità giuridica della proposta. Se l’iniziativa riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri nell’arco di un anno, la Commissione dovrà reagire entro tre mesi. La Commissione può decidere di dare o di non dare seguito alla richiesta e in entrambi i casi dovrà giustificare la sua decisione.

L’iniziativa dei cittadini europei, prevista dal trattato di Lisbona come strumento che permette ai cittadini di influire sui lavori della Commissione, è stata istituita nel 2012. Una volta registrata ufficialmente, l’iniziativa dei cittadini europei consente a un milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell’UE di invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza.