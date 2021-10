Abitudini di consumo: continua il trend positivo per le farmacie online

Gli italiani si confermano assidui frequentatori delle farmacie online, le quali continuano il trend molto positivo che le caratterizza da alcuni anni a questa parte. L’emergenza sanitaria legata al Covid 19 ha sicuramente influenzato le abitudini d’acquisto degli utenti, tuttavia, quello dello shopping online, è una modalità la cui diffusione era in aumento già da diverso tempo.

I vantaggi sono numerosi, a partire dalla comodità di ricevere direttamente al proprio domicilio farmaci, articoli sanitari, integratori e cosmetici. Ciò risulta particolarmente utile soprattutto alle persone che, a causa di impedimenti fisici o di precarie condizioni di salute, hanno difficoltà a muoversi per recarsi fisicamente presso un punto vendita.

Acquistare presso le farmacie online è un’attività sicura, a patto che ci si affidi a store in grado di garantire affidabilità e in possesso delle credenziali per operare sul territorio. Fra questi possiamo trovare Farmacia Loreto che, con oltre dieci anni di attività sul territorio, è riuscita a portare la sua esperienza anche sul web. Su questo shop online è possibile trovare più di 150.000 prodotti in catalogo, fra cui anche rimedi fitoterapici, erboristici e alimenti senza glutine.

I vantaggi di acquistare online

Avvalersi della modalità di acquisto online presso le farmacie presenta numerosi vantaggi, a cominciare dal risparmio economico. Spesso, infatti, la rete consente di approfittare di alcuni prodotti in offerta o di particolari promozioni legate a determinati periodi dell’anno.

Acquistare online consente poi di non dover andare fisicamente in farmacia: ciò è stato particolarmente importante nei mesi in cui le restrizioni dovute alla pandemia erano più stringenti, tuttavia ancora oggi molte persone, in particolare quelle fragili e gli anziani, preferiscono evitare di entrare in ambienti piccoli e potenzialmente pericolosi per non esporsi a rischi sanitari.

Lo shopping online permette di ricevere a casa gli articoli che si desiderano nel giro di poco tempo – mediamente tra le 24 e le 48 ore –, inoltre si può usufruire del customer service dedicato agli utenti online. Poter fare shopping 24 ore su 24, in totale autonomia e nel pieno rispetto della propria privacy, risulta particolarmente utile soprattutto quando si è ammalati o infortunati.

Gli articoli più acquistati

Secondo le ultime statistiche elaborate da IQVIA (un provider globale di dati e rapporti incentrato sull’ambito farmaceutico), i prodotti più acquistati dagli utenti che si avvicinano al mondo dell’e-pharma sono i cosiddetti prodotti OTC, ovvero quelli definiti di “autocura”, gli integratori e quelli legati al mondo della bellezza e della cosmesi. In particolare, secondo il rapporto IQVIA, il tasso di crescita delle vendite online di prodotti di autocura registra una crescita del 60%, mentre per quanto riguarda il settore igiene e bellezza, essa si aggira intorno a un +38%.

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, inoltre, i consumatori sembrano apprezzare in particolare gli store che mettono a disposizione un servizio di assistenza che permette di richiedere un consiglio diretto anche online a un farmacista altamente qualificato.

Un altro dato interessante che emerge è l’identikit dell’utente medio che acquisita presso una farmacia online: si tratta, infatti, di uomini, per la maggior parte, che si dimostrano particolarmente attenti, informati ed esigenti.

Le abitudini di acquisto anche per quanto riguarda i prodotti farmaceutici stanno quindi cambiando rapidamente, tanto che l’Italia si conferma il terzo paese in Europa (dopo Germania e Francia) per il settore e-pharma, con una stima di crescita confermata anche per i prossimi anni.