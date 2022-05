Uno studio internazionale mostra un cambiamento nelle modalità di acquisto, sia online sia in negozio. Cresce la modalità “mobile shopping” e aumenta la richiesta di app all-in-one: 6 italiani su 10 preferirebbero un’unica app per lo shopping

Acquisti e nuove tendenze: mobile shopping in crescita, italiani più attenti all'ambiente

Meno plastica, più digitale e app con servizi integrati: sono questi i trend emergenti tra i consumatori che si affidano agli strumenti digitali per effettuare gli acquisti. È quanto emerge da una ricerca condotta da Klarna, che ha intervistato oltre 13.000 consumatori provenienti da 13 Paesi, per capire come stanno cambiando le abitudini di acquisto degli utenti (che fanno sempre più affidamento sugli smartphone e sul mobile shopping) e quali sono le nuove tendenze che potranno definire le abitudini di shopping tramite smartphone nel prossimo futuro.

La ricerca mostra una propensione sempre maggiore all’utilizzo degli strumenti digitali per effettuare gli acquisti. La maggior parte dei consumatori italiani (74%), infatti, ha utilizzato lo smartphone per fare shopping online, seguiti da francesi (68%), tedeschi (67%) e belgi (63%). Il Paese con la più bassa penetrazione di mobile shopping è invece l’Australia (57%). Inoltre in Italia si fa shopping tramite smartphone più spesso rispetto a due anni fa (58%), seguiti dagli utenti di Austria (53%), Germania (52%) e Paesi del Nord Europa (Finlandia 55%, Svezia 54% e Norvegia 50%).

Nonostante questo, solo il 30% degli italiani preferisce acquistare via smartphone, mentre il 65% predilige ancora lo shopping tradizionale tramite computer. Questi dati classificano l’Italia al 9° posto su 13 in termini di preferenza per i dispositivi mobile, seguita da Francia (27%) e Belgio (25%), ma molto lontana dagli Stati Uniti (46%).

Mobile shopping, in aumento le carte virtuali

Il 76% dei consumatori italiani preferirebbe eliminare le comuni carte sostituendole in futuro con soluzioni digitali: tale scelta classifica gli italiani al 2° posto, subito dopo gli spagnoli (80%) ma con una media che supera quella globale (69%).

Inoltre, vogliono meno plastica e soluzioni più digitali. Aumenta, infatti, l’uso delle carte virtuali: l’81% dei consumatori italiani ha sentito parlare di carte virtuali, mentre il 34% già le utilizza. Aumenta, dunque, l’attenzione all’ambiente: il 52%, infatti, utilizza dispositivi mobili per acquistare prodotti sostenibili, subito seguiti da Paesi Bassi (51%) e Spagna (49%).

La ricerca ha evidenziato anche come i consumatori abbiano iniziato a utilizzare gli smartphone anche in negozio. Questo fa parte del percorso d’acquisto, con il 92% degli intervistati che afferma di farlo per assicurarsi le migliori offerte e promozioni.

Meno app, più servizi integrati

Sempre più frequente anche l’utilizzo delle app per lo shopping. Quasi un quarto dei consumatori italiani ha tra 6 e 10 app di shopping installate sul proprio smartphone, anche se non tutte vengono utilizzate di frequente. Infatti, l’83% degli italiani intervistati ne utilizza solo da 1 a 5 (o nessuna) su base settimanale. Si tratta di un trend confermato a livello globale, con l’eccezione dei Paesi Bassi, dove le app per lo shopping sono utilizzate abitualmente (il 25% dei consumatori ne usa da 6 a 10 ogni settimana).

Tuttavia 3 italiani su 10 (27%) si dichiarano sopraffatti dal numero di app disponibili: guardando specificamente alle app per lo shopping, il 61% di loro preferirebbe avere un’unica app. I consumatori preferiscono, infatti, le esperienze di acquisto semplificate e integrate, per la loro capacità di semplificare il processo di acquisto (74%) e di far risparmiare tempo (58%).

