Black Friday, Confesercenti: giro d’affari di 4 miliardi

Il budget medio per il Black Friday di quest’anno sarà di 249 euro. Gli acquisti online sono il 68%, aumenta lo shopping sulle piattaforme low cost

Nel mondo dei consumi è ormai una data da segnare in rosso. Anzi, in nero. Il Black Friday è in calendario domani ma in realtà gli sconti sono già partiti, in diversi negozi e sulle piattaforme online, con promozioni iniziate già a fine ottobre e giornate di acquisti che anticipano lo shopping di Natale. Quasi nove italiani su dieci sono interessati al Black Friday 2025 (il 43% sicuramente, il 42% probabilmente) e destineranno agli acquisti un budget medio di quasi 249 euro, in aumento del 6% rispetto ai 235 euro dello scorso anno. Il giro d’affari sarà di circa 4 miliardi di euro.

“Il Black Friday è ormai il secondo appuntamento promozionale dell’anno, dopo i saldi invernali – commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti – Non riguarda più solo elettronica e informatica, ma è diventata un’occasione trasversale, che vede i prodotti benessere e soprattutto la moda guadagnare sempre più spazio. Rimane tuttavia una dinamica fortemente sbilanciata: l’eCommerce beneficia di condizioni di concorrenza difficilmente sostenibili da parte dei negozi fisici e dei piccoli shop online, soprattutto in termini di margini e logistica. Preoccupa poi la crescita del low-cost: stimiamo che, solo nel mese di novembre, dalle piattaforme extra-UE movimenteranno oltre 4,5 milioni di pacchetti di scarso valore”.

I numeri del Black Friday 2025

La fotografia sui numeri del Black Friday 2025 emerge dal tradizionale sondaggio Confesercenti–Ipsos, condotto su un campione rappresentativo di consumatori italiani e integrato con una survey interna rivolta alle imprese associate. Le promozioni sono già iniziate (del resto si parla ormai di Black Month) e il 27% degli italiani ha già effettuato più acquisti, un altro 27% ha acquistato una sola volta, mentre il 46% attende ancora. Sette consumatori su dieci dichiarano che utilizzeranno le offerte per anticipare almeno un regalo di Natale. Il Black Friday 2025 si conferma multicanale: i consumatori fanno shopping fra eCommerce e negozi, passano per siti indipendenti e per i marketplace a basso costo.

Gli acquisti online, afferma Confesercenti, dovrebbero totalizzare il 68% del totale, con le grandi piattaforme che ne raccoglieranno più della metà (il 34%). I marketplace low-cost cresceranno fino a superare il 12%, mentre circa un quarto (22%) degli acquisti avverrà sugli shop online dei produttori o dei negozi online indipendenti. I negozi coprono poco più del 32% del mercato.

Da tradizione le preferenze per gli acquisti. Al primo posto ci sono moda (48% di intenzioni di acquisto) insieme a elettronica e informatica (45%). A seguire, i prodotti per la cura della persona (32%), gli elettrodomestici (29%), i libri (24%), i giocattoli (17%), i mobili e gli articoli per la casa (14%), i gioielli (9%) e i viaggi (8%).