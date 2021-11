Caldaie: come trovare le migliori opportunità di risparmio durante il Black Friday

L’acquisto di una nuova caldaia può essere legato alla necessità di sostituire un impianto obsoleto o malfunzionante e in ogni caso permette di beneficiare di maggiore efficienza energetica. Come trovare le opportunità di risparmio durante il Black Friday

L’acquisto di una nuova caldaia può essere legato alla necessità di sostituire un impianto obsoleto o malfunzionante e in ogni caso permette di beneficiare di maggiore efficienza energetica.

Naturalmente, per ottimizzare l’investimento richiesto è possibile sfruttare alcune opportunità interessanti, per esempio effettuando l’acquisto sui canali di vendita online. I migliori portali e-commerce specializzati, infatti, mettono a disposizione prezzi concorrenziali, con sconti e promozioni generalmente più convenienti rispetto a quelle dei classici negozi fisici.

Inoltre, è possibile tenere conto del risparmio che porta acquistare certi prodotti in determinati eventi dell’anno. A questo proposito, senza dubbio, una delle occasioni più attese dai consumatori per fare shopping è il Black Friday.

Black Friday: perché acquistare una caldaia durante la festa dello shopping

Il Black Friday è una ricorrenza commerciale che si verifica nel venerdì immediatamente successivo al giorno del Ringraziamento, in occasione del quale i negozi e i brand diffondono una serie di forti sconti su vari tipi di merce.

Da evento prettamente americano, il cosiddetto venerdì nero si è poi diffuso un po’ in tutto il mondo occidentale, tanto che ad oggi i paesi più industrializzati lo celebrano con campagne promozionali espressamente dedicate.

Anche in Italia il Black Friday è divenuto un evento irrinunciabile e non solo in vista degli acquisti per i regali di Natale. Questa ricorrenza, che ha cominciato a diffondersi nel nostro paese nel 2014 e in breve tempo ha riscosso molto successo sia tra gli utenti che tra le aziende. Il motivo per il quale il Black Friday è così amato è che esso è un’imperdibile occasione per approfittare delle promozioni proposte dai brand e dai negozi.

Se si è alla ricerca di una nuova caldaia per la propria abitazione, quindi, questo è senza dubbio uno dei momenti più vantaggiosi dell’anno in cui acquistarla. Naturalmente, l’importante sarà affidarsi alle migliori realtà specializzate nella vendita di soluzioni per il riscaldamento, come per esempio Climamarket.it, per usufruire di una selezione di proposte ricca, con modelli appartenenti ai migliori marchi del settore.

In particolare, su Climamarket.it è possibile trovare caldaie Ariston, Vaillant, Ferroli, Junkers, Beretta, Rinnai, Girolami, Immergas, Fondital, Baxi e Klover. Per rimanere aggiornati sui modelli in promozione durante la festa dello shopping più importante dell’anno è possibile consultare la sezione “Black Friday caldaie” sul sito ufficiale dello store.

Quale tipo di caldaia scegliere

Attualmente, sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di caldaia tra cui scegliere. Ad esempio, è possibile optare per una caldaia a condensazione, tradizionale, a gas Metano o a gas GPL, a pellet o poli combustibile.

Ognuna presenta punti di forza differenti: nelle caldaie a condensazione, ad esempio, l’utente ha la possibilità di risparmiare sulla produzione di energia (nonché di contribuire a ridurre l’inquinamento) perché, grazie a un complesso sistema, una parte del calore latente prodotto dai fumi viene recuperato.

Oltre alla tipologia di carburante, inoltre, nella scelta di una caldaia bisogna anche considerare dove e come verrà installata, in quanto esistono modelli a incasso, a parete, esterni.

Non solo Black Friday: gli altri sconti per risparmiare sull’acquisto della caldaia

È bene ricordare come, in alcuni casi, lo sconto di cui si usufruisce per l’acquisto di una caldaia durante il Black Friday possa andare a sommarsi agli incentivi fiscali emanati dallo Stato italiano per spingere verso l’acquisto di sistemi meno inquinanti, garantendo all’utente veramente un ottimo affare.

Per quanto riguarda le caldaie, ad esempio, le detrazioni fiscali possono andare dal 50% al 65% sul prezzo iniziale, a seconda della tipologia di modello scelto e del livello di situazione energetica di partenza

L’obiettivo di questo pacchetto di aiuti economici è quello di incentivare i cittadini a sostituire i loro vecchi impianti di riscaldamento, inquinanti e ormai obsoleti, con apparecchi più moderni, in grado di garantire un significativo risparmio sul prezzo del gas in bolletta e di contribuire a ridurre le emissioni inquinanti di CO2.