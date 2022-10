Gli elettrodomestici sono fondamentali ma scegliere quelli adatti per ogni ambiente potrebbe non essere semplice

Come scegliere gli elettrodomestici giusti per la propria casa (foto pixabay)

Gli elettrodomestici sono fondamentali per le esigenze quotidiane, in quanto permettono di semplificare e velocizzare tutte le attività in casa, come lavare oppure cucinare. Tuttavia, scegliere quelli adatti per ogni ambiente potrebbe non essere semplice, poiché è necessario valutare diversi aspetti.

Gli elettrodomestici intelligenti

Quando si tratta di scegliere gli elettrodomestici, è necessario valutare le proprie esigenze e le funzionalità ricercate in questi strumenti. Infatti, esistono gli elettrodomestici con le funzioni standard e quelli “2.0” ovvero intelligenti, che permettono di semplificare ancora di più tutte le attività quotidiane, come gli elettrodomestici LG di nuova generazione . Ad esempio, le lavatrici o le asciugatrici che riconoscono i tessuti e aiutano a impostare il ciclo di lavaggio, oppure i frigoriferi smart che indicano scadenze e avvisano delle cose che mancano all’interno. Il vantaggio principale dei dispositivi smart è la possibilità di attivarli da remoto, in modo da lasciarli in funzione quando si è fuori casa.

Free standing o da incasso

Una scelta importante da fare è tra gli elettrodomestici “free standing” oppure da incasso. Nel primo caso, si fa riferimento a tutti quegli apparecchi che funzionano in ogni punto della casa, basta staccare la presa della corrente e spostarli, senza problemi. In genere, questa tipologia di elettrodomestici indica piccoli strumenti come il forno a microonde, ma esistono anche i forni dalla dimensione “tradizionale” a libera istallazione, dotati di fornelli sulla parte superiore. Questi ultimi sono utilizzati particolarmente da chi non ha molto spazio in casa, oppure semplicemente per dare un tocco vintage. Inoltre, costano di meno rispetto alle soluzioni tradizionali, e possono essere utili per le case vacanza. Gli elettrodomestici da incasso, invece, sono quelli incastonati all’interno degli spazi della cucina (o nel bagno in caso della lavatrice), come ad esempio la lavastoviglie oppure il forno. Anche il frigorifero può essere sia a libera istallazione che ad incasso, al fine di non rovinare il design della cucina.

La classe energetica

La classe di efficienza energetica è un sistema di classificazione obbligatoria, prevista dalla normativa europea, che permette di individuare i consumi annuali in kW. Più la classe di consumo energetico è alta, minori sono i consumi. Ad esempio, elettrodomestici con l’etichetta A+++ hanno consumi minimi, e quelli classificati con la lettera G hanno i consumi massimi. Ovviamente, è preferibile scegliere gli elettrodomestici più efficienti, che hanno un costo un po’ più elevato al momento dell’acquisto ma consentono un risparmio in bolletta considerevole, e la spesa iniziale viene ammortizzata in poco tempo. Inoltre, scegliere elettrodomestici più efficienti significa anche avere un impatto minore sull’ambiente.

Le misure

Ovviamente, per trovare gli elettrodomestici adatti è fondamentale prendere le misure in maniera accurata. Per gli elettrodomestici “free standing”, come già detto, il problema non sussiste perché possono essere spostati (tuttavia, se si ha intenzione di tenerli in un posto preciso, anche in questo caso è bene prendere le misure). Discorso diverso per gli elettrodomestici da incasso, che devono adattarsi perfettamente allo spazio. Pertanto, è necessario misurare altezza, larghezza e lunghezza, anche se ormai le dimensioni degli elettrodomestici in commercio sono sempre più standard.

