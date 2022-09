Come stampare etichette adesive online? Consigli per le aziende

Come stampare etichette adesive online: consigli per le aziende

Coloro che esercitano una professione che ha a che fare con la creatività in molti casi hanno bisogno di intraprendere relazioni di collaborazioni con aziende dello stesso settore, per poter garantire ai propri clienti risultati ottimali. La stampa, per esempio, è uno dei servizi più utilizzati da questo punto di vista: si pensi anche ai professionisti della comunicazione e del marketing, alle agenzie pubblicitarie e ai grafici, che cercano partner in grado di stampare secondo i più alti standard di qualità. Ciò vuol dire poter contare su una resa eccellente, oltre che su un servizio di assistenza ottimale e, più in generale, su vantaggi che contribuiscano a migliorare l’esperienza del committente.

La proposta di LabelDoo

Nel settore del labelling un apprezzato punto di riferimento è LabelDoo. Si tratta di un etichettificio online che mette a disposizione una grande varietà di soluzioni dal punto di vista della personalizzazione. Quando si è alla ricerca di etichette adesive di comprovata qualità, ci si può rivolgere a LabelDoo avendo la certezza di vedere soddisfatte le proprie necessità, con prodotti studiati e realizzati su misura. I servizi di stampa di LabelDoo sono nettamente migliori di quelli dei siti più generalisti, proprio per il livello di personalizzazione che viene garantito, ma anche per l’attenzione che viene riservata alle necessità dei clienti. La lunga esperienza maturata nel settore dallo staff si coniuga con la massima professionalità: una duplice garanzia per i clienti.

Perché scegliere LabelDoo

Le nobilitazioni, il formato, i materiali: nessun aspetto viene trascurato da LabelDoo, che proprio per questo motivo permette di stampare online grandi o piccole quantità di etichette adesive personalizzate in ogni particolare, con il preventivo di spesa immediatamente visibile. Il livello di personalizzazione più elevato, in confronto ai fornitori di stampa generalisti e dal punto di vista dei costi, presuppone vantaggi anche di carattere economico: è possibile scegliere qualunque soluzione in fase di configurazione, senza costi aggiuntivi. In relazione alla stampa di etichette LabelDoo infatti è particolarmente verticale, e opta per una configurazione online che non richiede spese extra, a differenza di quel che avviene con siti orizzontali che mettono a disposizione soluzioni standard e poi presuppongono costi supplementari se si ha bisogno di modifiche. Ciò che rende LabelDoo unico è rappresentato dalla possibilità di configurare l’etichetta adesiva come si vuole, per poi avere il totale di spesa subito a disposizione: ecco come stampare etichette adesive avendo la certezza di non sbagliare.

Come funziona

Una volta che la configurazione dei prodotti è stata conclusa, nel preventivo possono essere visualizzati due prezzi: quello singolo e quello complessivo. Non è certo un aspetto da trascurare, dato che in questo modo è possibile scoprire il costo unitario dell’etichetta. Lo staff di LabelDoo, inoltre, garantisce tutta l’assistenza che occorre per mettere a disposizione della clientela le informazioni necessarie. Nella sede dell’etichettificio lo staff all’opera assicura competenza e conoscenze specifiche: così gli utenti possono usufruire del supporto di cui hanno bisogno, al di là delle specifiche esigenze. Non ci sono customer care esterni, ma unicamente persone interne all’etichettificio, in grado di fornire al cliente il massimo supporto possibile.

Le etichette in bobina

Quelle personalizzate sono etichette in bobina, ed è molto importante prestare attenzione alle caratteristiche del rotolo sul quale le etichette in questione vengono messe a disposizione. È opportuno conoscere da vicino la conformazione del rotolo, tenendo presente che quasi tutti i fornitori propongono bobine standard con misure sempre uguali. Queste bobine presuppongono, però, uno spreco di carta più elevato, e in più rischiano di rendere più difficile la procedura di applicazione delle etichette. Questi inconvenienti non si verificano con LabelDoo, che anche da questo punto di vista offre soluzioni su misura, con rotoli pensati per le esigenze specifiche del cliente sia se l’applicazione avviene manualmente sia con macchina etichettatrice.

LabelDoo e il Sistema Reseller

Per tutti gli operatori della comunicazione, un servizio di sicuro interesse è quello proposto dal Sistema Reseller. Parliamo di un programma che è stato sviluppato e messo a punto per fare in modo che tutti i professionisti del mondo della comunicazione, della pubblicità, del marketing e della grafica possano vedere soddisfatte le proprie necessità. Il sistema prevede tre diverse categorie di rivenditori, e per ognuna di esse si applica uno sconto in relazione a ciascun ordine. Tale sconto aumenta in base alla quantità di ordini che si effettuano con il trascorrere del tempo e, soprattutto, è fisso. Infine, il campionario carte è gratuito per tutti i possessori di partita Iva, una raccolta con tutti i materiali di stampa LabelDoo, fondamentale per agenzie che si occupano di creare etichette adesive periodicamente per i propri clienti.

