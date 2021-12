A Natale 1 italiano su 2 si cimenterà in regali fai-da-te

Tra i regali fai-da-te più gettonati quest’anno troviamo, oltre i classici dolci e conserve fatte in casa, oggetti per la casa artigianali, come candele e infusi per l’ambiente, abbigliamento fatto a mano, prodotti da découpage

Il Natale è ormai alle porte, ma gli italiani sembrano essersi preparati: l’88% è infatti pronto a godersi le festività, con particolare riguardo alla fascia più giovane della popolazione (92% tra i 18-34 anni) che sembra sentire lo spirito delle feste ancora più vicino. Non è un caso, infatti, che siano proprio i più giovani a cimentarsi in regali fai-da-te (52% dei 18-34 vs 42% dei 55+).

È quanto emerso dal sondaggio condotto da YouGov per ManoMano – l’e-commerce leader europeo del fai da te, giardinaggio e arredo casa.

Un trend che si estende a quasi la metà degli italiani, che dichiara di voler preparare dei regali fatti a mano personalmente (47%), in particolar modo tra le donne (51% donne vs 43% uomini).

I regali fai-da-te più gettonati

Tra i regali più gettonati quest’anno, in ambito di fai-da-te, troviamo, oltre i classici dolci e conserve fatte in casa, oggetti per la casa artigianali, come candele e infusi per l’ambiente, citati dal 48%, seguiti dall’abbigliamento fatto a mano (maglioni, magliette, cappelli e sciarpe…) menzionato dal 41%; infine prodotti da découpage, come segnalibri e cartoline personalizzate (25%).

Non solo regali: il 74% degli intervistati dichiara di realizzare decorazioni e/o addobbi natalizi fatti a mano, tradizione maggiormente radicata nel Centro, Sud e Isole rispetto che nel Nord Italia (76% Centro, 80% Sud e 79% Isole vs 67% del Nord Ovest).

Il “fatto a mano” anche a tavola

La tradizione del fai da te non rimane solo legata all’area dei regali o delle decorazioni natalizie, ma si estende anche all’ambito dei pasti. Anche in questo caso, per cene e pranzi delle festività natalizie gli italiani preferiscono cucinare per sé o per la propria famiglia (68%) oppure andare a casa di parenti e amici (41%), piuttosto che andare al ristorante o ordinare da asporto/delivery.

Il 90% degli italiani ritiene, infatti, che a Natale sia più bello preparare pranzi e cene a casa tutti assieme con i propri cari piuttosto che trascorrere il cenone della Vigilia o il pranzo di Natale al ristorante, così come il 75% è convinto che preparare decorazioni natalizie e addobbi fatti a mano possa rendere il Natale ancora più magico.