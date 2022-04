Amazon e Ferragamo, blitz in Cina e sequestro di cinture contraffatte

Amazon e Ferragamo insieme contro la vendita di cinture contraffatte. La divisione contro i crimini da contraffazione di Amazon (Counterfeit Crimes Unit, lanciata nel 2020) ha lavorato in collaborazione con Salvatore Ferragamo per segnalare copie false dell’iconica cintura Gancini di Ferragamo all’autorità cinese per la Supervisione e Gestione del Mercato a Yiwu City, nella provincia di Zhejiang. Lo comunica una nota congiunta di Amazon e Ferragamo che segnala di aver bloccato, in Cina, centinaia di cinture contraffatte.

Amazon e Ferragamo, azione anticontraffazione

In seguito ad un’indagine da parte dell’autorità cinese e dell’Unità per i Crimini di Amazon, spiega la nota, i funzionari hanno fatto irruzione nel deposito del contraffattore, sequestrando centinaia di cinture e parti di fibbie contraffatte che altrimenti sarebbero stati venduti attraverso i canali di vendita al dettaglio in tutto il mondo.

«Amazon è lieta di aver collaborato con Ferragamo e l’Autorità di Yiwu per la Supervisione e Gestione del Mercato per proteggere i clienti da questi beni di lusso contraffatti – ha dichiarato Kebharu Smith, Direttore del CCU di Amazon – Questo risultato servirà come segnale che i malintenzionati dovranno rispondere per le loro attività illecite e che Amazon collabora con i brand e le forze dell’ordine in tutto il mondo per impedire la vendita di prodotti non autentici nel settore della vendita al dettaglio».

Il caso è partito dall’indagine globale di Amazon e Ferragamo contro i tentativi di vendita sulla piattaforma online. Nel 2021 Amazon e Ferragamo hanno anche intentato due cause congiunte presso il Tribunale degli Stati Uniti, Distretto occidentale di Washington, sostenendo che i responsabili avessero cospirato per usare i marchi registrati di Ferragamo, senza autorizzazione, per ingannare i clienti sull’autenticità e l’origine dei prodotti.

Nel 2021 le azioni anticontraffazione online e offline di Ferragamo hanno permesso al brand di far rimuovere oltre 22 mila prodotti contraffatti e profili illeciti dalle piattaforme di social media e oltre 130 mila inserzioni di prodotti contraffatti da negozi online. Nel 2021, Salvatore Ferragamo ha effettuato controlli periodici sui mercati offline, intentando una serie di cause civili e penali, con particolare attenzione al mercato cinese. Grazie alla collaborazione sempre più forte con le autorità locali, sono stati sequestrati quasi 450 mila prodotti contraffatti nel mondo.

Amazon vieta la vendita di prodotti contraffatti nei propri negozi. Nel 2020 ha investito più di 700 milioni di dollari e impiegato più di 10 mila persone per tutelare i suoi negozi da frodi, contraffazione e abusi. Meno dello 0,01% di tutti i prodotti venduti su Amazon ha ottenuto un reclamo per contraffazione, dice la piattaforma online, che sempre nel 2020 ha lanciato la sua CCU – Counterfeit Crimes Unit che fa indagini e collabora con la giustizia per proteggere i clienti, i marchi, i negozi di Amazon e la vendita al dettaglio dai tentativi di contraffazione.

