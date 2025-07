Amici Cucciolotti, tornano le Sorprese del Cuore donate dall’Enpa

Torna questa estate l’iniziativa solidale “Bambini Felici” promossa da Pizzardi Editore in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa): prende ufficialmente il via la distribuzione delle nuove Sorprese del Cuore degli Amici Cucciolotti, speciali kit regalo pensati per donare momenti di gioia e spensieratezza ai bambini delle famiglie in difficoltà economica.

Le Soprese rientrano nell’iniziativa “Bambini Felici”, nata nel 2020 durante l’emergenza pandemica dalla volontà dell’editore di salvaguardare anche in quei momenti terribili il diritto al gioco dei bambini in situazioni di fragilità. Il progetto prosegue anche oggi attraverso l’impegno dei volontari delle sezioni Enpa e la collaborazione di tante realtà del territorio – parrocchie, Caritas, case-famiglia, Pro Loco, centri di accoglienza, assistenti sociali e associazioni locali.

Amici Cucciolotti nella busta regalo

Il dono ha il volto degli Amici Cucciolotti. La Sorpresa del Cuore 2025 si presenta infatti come un vero e proprio “bustone” carico di contenuti ludico-educativi targati Amici Cucciolotti, brand attento alla sensibilizzazione dei più piccoli verso il rispetto per gli animali e la natura. Ogni busta regalo contiene prodotti pensati per offrire intrattenimento, divertimento, cultura, giochi, curiosità sugli animali. Sono già 36 le sezioni dell’Enpa che hanno aderito all’iniziativa. Si inizia con la distribuzione di oltre 8.500 sorprese, destinate a bambini che, in molti casi, non avrebbero altre occasioni di ricevere doni o di avere giochi con cui intrattenersi durante l’estate.

“Con queste sorprese non regaliamo solo gioco, ma dignità, attenzione e un piccolo momento di felicità”, ha detto Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa.

Il successo dell’iniziativa si basa su una rete di oltre 6.300 volontari Enpa attivi e su un sistema di collaborazione locale che consente di intercettare in modo mirato le famiglie con maggiori difficoltà. Anche quest’anno l’obiettivo è raggiungere 15 mila bambini. La distribuzione continuerà nei prossimi mesi, sull’intero territorio nazionale.